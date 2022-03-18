Rusya-Ukrayna savaşı… ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık askeri yardım yapılacağını açıkladı. İngiliz yayın kuruluşu ABD'nin envanterinde yer alan ve Ukrayna'ya göndermeyi planladığı silahları derledi, silahların savaş üzerindeki etkisini analiz etti.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna’ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onayladı. Tasarı kapsamında, Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık askeri yardım yapılacağı da açıklandı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ABD Ukrayna’ya göndermesi olası silahları derledi.

Ukrayna ordusu, ABD yapımı silahların varlığının Rus birlikleri arasında “paniğe neden olduğunu” da uzun süredir iddia ediyor. Şimdi de bundan yola çıkarak, ABD’nin silahlardan 2 bin tane daha almak üzere…

ABD’nin Ukrayna göndermeyi planladığı silahlar arasında 4 kilometreye kadar uzaktaki hedefleri vurabilen, ısı güdümlü roket ateşleyebilme özelliğine sahip, omuzdan ateşlenen tanksavar silahı Javelin en dikkat çekenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

AFGANİSTAN’DA KULLANILAN STİNGERLAR DA LİSTEDE

ABD Başkanı Joe Biden tarafından 800 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi dahilinde Ukrayna’ya gidecek silahlar arasında uçan bombalara dönüştürülebilen ve ‘Switchblade’ olarak tanınan İHA’lar, helikopter vurabilen uçaksavar silahlar da yer alıyor.

ABD yardımı kapsamında, vücut zırhı ve miğferleri, tüfekler, el bombaları, tanksavar silahları ve 20 milyon mermiden fazla mühimmat yer alıyor. Javelin füzelerinin yanı sıra, en güçlü silahlar arasında, bir zamanlar Afganistan’da Sovyet uçaklarını düşürmek için kullanılan 800 Stinger uçaksavar sistemi de yer alıyor.

ABD ayrıca, genellikle elle fırlatılan ve sırt çantalarına sığacak kadar küçük olan Switchblade isimli İHA’ları da bölgeye göndermeyi planlıyor.

‘RUSLARA KARŞI ÖNEMLİ BİR HAMLE’

Peki bu silahlar, Ukrayna’nın işgal gücünü yenmesine yardımcı olacak mı?

Biden, Ukrayna’ya taahhüt edilen toplam ABD askeri yardım miktarını 1 milyar dolara çıkardı Bu, 2014 ile 2022 arasında sağlanan 2,7 milyar dolara kıyasla büyük bir artış olarak yorumlandı.

ABD’nin eski Kiev büyükelçisi John Herbst’e göre, bu “önemli bir gelişme” ve önceki eksiklikleri gidermeye yardımcı olabilir.

Herbst, “Biden ve ekibinin Ukrayna’ya destek sağlama konusunda çok çekingen olduklarına şüphe yok” dedi.

Askeri uzmanlar, ABD tarafından sağlanan tanksavar silahlarının Ukrayna’da çok fazla etkiye sahip olacağını söylüyor.

Eski ABD Ordusu Albay Christopher Mayer, Ukrayna’nın çeşitli ülkelerden çeşitli tanksavar sistemleri aldığını ve bunun Ukrayna kuvvetlerinin Rus araçlarına karşı ‘öldürücü etkisini’ artırmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Mayer, “Onlara çeşitli tanksavar sistemleri verirseniz, bu onlara, bir tankın sahip olduğu belirli savunma sistemlerini delmek için fırsat sağlar” dedi.

DİĞER ÜLKELER NE YAPTI?



ABD, Ukrayna’ya askeri yardım sağlama konusunda yalnız değil. Avrupa Birliği’nin

500 milyon Euro’luk yardımı dahil olmak üzere en az 30 ülke, Ukrayna’ya yardım sağladı.

Ancak ABD’nin yeni yardım paketini açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, acilen “daha fazla desteğe” ihtiyaç olduğunu söyledi.

Zelenskiy, “Hava savunma sistemleri, uçaklar ve Rus işgalcileri durdurmak için yeterli ölümcül silah ve mühimmat” çağrısında bulunarak, “Şu anda sahip olduğumuzdan daha fazlasına ihtiyacımız var” dedi.

Mayer, bugüne kadar taahhüt edilen ABD silah tedarikinin, yalnızca Ukraynalıların “kahramanca ölmesine” izin vermek için yeterli olduğuna inandığını söyledi. Mayer,

“Sahip olduklarımızı onlarla paylaşma konusunda daha agresif olmalıyız” dedi. Mayer sözlerine, “Onlara en azından Sovyetler Birliği’nin Kuzey Vietnam’la savaşımız sırasında verdiğiyle aynı nitelik ve nicelikte malzeme vermeliyiz.” ifadeleriyle devam etti.

BİDEN: DAHA FAZLASI GELECEK

Herbst de gelecekte ek yardım paketlerine “muhtemelen” ihtiyaç duyulacağını ve bunların ancak Ukrayna’nın Rusya’nın hava kuvvetlerine meydan okumasına izin vermeleri halinde etkili olacağını söyledi.

ABD’nin eski Kiev büyükelçisi John Herbst, “Benim için kilit nokta, Rus hava varlıklarına 30.000 fit veya daha yüksek bir mesafeden vuran bir şey gönderip göndermediğimizdir” dedi.

Şu ana kadar kesin bir açıklama yapılmamasına rağmen, Biden daha fazla yardımın yolda olduğunu ve ABD’nin Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu daha uzun menzilli hava savunma sistemlerini edinmesine yardımcı olmak için çalıştığını söyledi. Biden son yaptığı açıklamada, “Daha fazlası gelecek” dedi.

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