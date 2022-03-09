Rusya-Ukrayna savaşı… ABD’den Türkiye açıklaması: Güçlü hamle yaptı

Rusya ile Ukrayna savaşında 14'üncü güne girilirken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Jane Nuland, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi. Nuland, Türkiye’nin Montrö Anlaşması uyarınca attığı adımları da değerlendirdi.

ABD Kongresi’nde Dış İlişkiler Komitesi’nde siyasetçilerin sorularını yanıtlayan Nuland, Türkiye’nin Montrö kararını değerlendirdi.

Nuland bu karar ile ilgili olarak, “Türkiye Karadeniz’den savaş gemilerinin geçmesini engelleyerek güçlü bir duruş sergiledi” dedi. Reuters bu açıklamayı “son dakika” ibaresiyle okurlarına aktardı.

Türkiye’nin geçen haftalarda Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini “savaş” olarak tanımlayarak savaş gemilerinin geçmesini denetleyeceğini ve sadece bazı şartlarda gemilerin Karadeniz’e gidebileceğini duyurmuştu.

“POLONYA UÇAKLARI SÜRPRİZ OLDU”

Nuland Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmelerini farklı açılardan yaptı.

Nuland, Polonya’nın MiG-29 uçaklarını ABD’ye verebileceğine dair açıklama ile ilgili olarak şaşırdığını söyledi. Nuland, “Bildiğim kadarıyla bu uçakların bize verilme kararı bize danışılmadı. Dolayısıyla bence bu Polonya tarafından şaşırtıcı bir hamle” dedi.

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