Rusya-Ukrayna savaşı… Avrupa’dan Putin’e yaptırım

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptırım listesine alındığını ve Avrupa'daki mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel’deki AB Dışişleri Konseyi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u yaptırım listesine eklediğini söyledi.

Borrell açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Bu, Avrupa Konseyi’nde dün tamamlanmayan ve bugün büyükelçiler ve bakanlar tarafından kararlaştırılan tartışmanın nihai sonucu.

* Yani Başkan Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov, bu saldırganlığı destekleyen Duma’nın geri kalan üyeleriyle birlikte yaptırım uygulananlar listesinde.

YAPTIRIMIN UYGULANDIĞI ÜÇÜNCÜ LİDER

Borrell, Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanan dünya liderlerinin Suriye Devlet Başkanı Esad ve Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko olduğunu söyleyerek, “şimdi de Putin’i listeye ekliyoruz” dedi.

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