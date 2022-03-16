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Rusya-Ukrayna savaşı… İki gazeteci daha öldürüldü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaşananları ve gerçekleri anbean sunmaya çalışan ve zorlu şartlarda görev üstlenen gazetecilere saldırı artıyor... Dün gece Fox News adına sahada olan 55 yaşındaki kameraman Pierre Zakrzewski ve ekibin röportajlarını ayarlayan Ukraynalı yapımcı Oleksandra Kuvshynova yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:21 - 16 Mart 2022 Güncellenme:
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Rusya-Ukrayna savaşı… İki gazeteci daha öldürüldü

Basın mensupları Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaşı anbean takip ederken, sahada yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının da artmaya başladığı belirtildi.

Saldırıdan önce Fox News ekibi bu fotoğrafı çekmişti. Kamerayı tutan Zakrzewski ve arkasında yer alan ve röportajları ayarlayarak ekibe yardım eden Oleksandra Kuvshynova yaşamını yitirirken Hall ise yaralı olarak hastanede tedavi altında.

Pazar günü ABD’li yapımcı Brent Renaud’un Rus askerlerinin ateş açması sonucunda ölmesinin ardından dün gece gerçekleşen saldırılarda Kiev’de görevli 55 yaşındaki kameraman Pierre Zakrzewski yaşamını yitirdi. Zakrzewski ile birlikte olan Benjamin Hall’un da yaralandığı belirtildi.

Saldırıdan yaralı kurtulan Benjamin Hall’un hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan Rusya’nın saldırısından yaralı kurtulan Oleksandra Kuvshynova’nın da yaşamını yitirdiği duyuruldu. Fox News CEO’su Suzanne Scott konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Scott, Zakrzewski’nin yaşamını yitirdiğini doğrularken Hall’un da hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Sasha lakaplı Kuvshynova’nın 24 yaşında olduğu belirtildi. Kuvshynova’nın meslektaşları ve arkadaşları sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınlarken, genç kadının işinde çok başarılı olduğunu açıklayarak genç kadının çok erken yaşta yaşama veda ettiğini aktardı.

Fox News Media CEO’su Suzanne Scott, “Sasha sadece 24 yaşındaydı ve bize danışmanlık veriyordu. Ekibimizin Kiev’de ve bölgede hareket etmesine yardımcı oluyor, kaynaklarla konuşuyor ve bilgi topluyordu. İnanılmaz bir yetenekti ve oradaki ekibimizle haftalarca direkt çalıştı” dedi.

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