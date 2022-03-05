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Rusya-Ukrayna savaşı… Bombalardan kaçanların sayısı hızla yükseliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi 10. güne girerken, ülkede yoğun bombardıman altında büyük bir insani kriz yaşanıyor. BM'ye göre bu hafta sonu Ukrayna’dan kaçanların sayısı 1,5 milyona ulaşabilir.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:04 - 05 Mart 2022 Güncellenme:
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Rusya-Ukrayna savaşı… Bombalardan kaçanların sayısı hızla yükseliyor

Rusya'nın Ukrayna işgalinde şiddet giderek yükselirken, ülkeden kaçış da hızlanıyor. On binlerce kişi yoğun bombardıman ve şiddetli çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek yollara düştü.

Ukrayna askerleri Romanya sınırında çocuklarıyla komşu ülkeye geçmeye çalışan bir kadının bavullarını taşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), dün yaptığı açıklamada yaklaşık 1 milyon 210 bin Ukraynalının komşu ülkelere sığındığını duyurdu.

Açıklamada, ülkeden ayrılan Ukraynalıların yarıdan fazlası Polonya’ya geçtiği belirtildi.

Ukrayna-Slovakya sınırında bekleyen Ukraynalılar.

Son verilere göre Polonya’ya 650 bin, Macaristan’a 145 bin, Moldova’ya 103 bin, Slovakya’ya 90 bin, Romanya’ya 57 bin, diğer Avrupa ülkelerineyse 110 binden fazla mülteci geçiş yaptı.

Rusya yanlılarının kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 100 bine yakın kişinin Rusya’ya geçtiği bildirildi.

Birçok Ukraynalı, evcil hayvanlarıyla yola koyuldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu hafta sonu Ukrayna’dan kaçanların sayısının 1,5 milyona dayanabileceğini belirterek “Bu, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Avrupa’da en hızlı büyüyen mülteci krizi” ifadelerini kullandı.

BM, Ukrayna'da şiddetin artması halinde 4 milyon sivilin mülteci olarak farklı ülkelere kaçmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde Polonya'ya geçmek için bekleyen kalabalık.

ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya-Ukrayna krizinin yeni ve ‘görülmemiş’ bir mülteci dalgasını tetikleyeceğini söylemişti. Avrupa Birliği de savaştan kaçan Ukraynalılara AB sınırları içerisinde üç yıla kadar oturum ve çalışma izni vereceğini açıklamıştı.

Reuters'a düşen fotoğraflar da, bombalardan kaçmaya çalışan Ukraynalıların yaşadığı zorlukların boyutunu ortaya koyuyor.

Ukraynalı bir kadın bebeğiyle Budapeşte treninde.

Macaristan'a geçmeye çalışan bir kadın.

Polonya'nın başkenti Varşova'da birçok kapalı alan Ukraynalı mülteciler için geçici konaklama yerine dönüştürüldü.

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