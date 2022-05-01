Rusya-Ukrayna savaşı… Çeçen birlikler, Rus askerleri infaz etti iddiası gündem oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Putin'e yakınlığıyla tanınan Ramazan Kadirov'a bağlı Çeçen birliklerin, ağır yaralı Rus askerlerini infaz ettiği iddiası uluslararası basının gündemine oturdu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov’un birlikleri ile ilgili inanılmaz iddialar gündemde.

İngiliz basınına konuşan görgü tanıkları, Çeçen askerlerinden oluşan bir grubun Bucha’nın kuzeybatısındaki bir sahra hastanesinde Rus askerlerini infaz ettiğini öne sürdü.

Rusya savaşında ‘propaganda aracı’ olarak da kullanılan Çeçen birliklerin kendi yoldaşlarını öldürdüğü ve Yablonska Caddesi’ndeki bir cam fabrikasın ‘işkence odası’ kurduğu öne sürüldü.

KASABA SAKİNLERİ DE İDAM EDİLİYOR

Ukrayna’nın Bölgesel Savunma Kuvvetleri’nde komutan yardımcısı olarak da görev yapan komşu kasaba Irpin’in belediye meclisi üyesi Artem Hurin, Putin’in askerlerinin geçen ay Ukrayna’nın geri çekilmesinden sonra Bucha’nın kuzeybatısındaki Borodyanka’yı ilk ziyaret edenlerden biriydi. Hurin, “Ağır yaralı Rus askerlerini oradaki büyük bir hastaneye getiriyorlar. Burada çok ağır yaralıların vurularak öldürüldüğü açıklandı. Bunu Kadirov’un birliklerinden başkası yapmaz.” dedi.

İngiltere merkezli Daily Beast gazetesinin haberine göre Hurin, Kadirov’un birliklerinin kasaba sakinlerini idam ettiğini de iddia etti.

1000’DEN FAZLA KİŞİ MAHSUR

Öte yandan, Ukrayna’nın kuşatma altındaki Mariupol kentindeki çelik fabrikasından kaçmayı başaran ilk sivillerin tahliye edildiği de açıklandı.

Nisan ortasından beri fabrikanın altında bulunan tünellere sığınan Ukraynalı bir asker, yaklaşık 20 kadın ve çocuktan oluşan bir grubun Cumartesi gecesi güvenli bir şekilde dışarı çıkmayı başardığını söyledi. Ancak şu anda binden fazla kişinin halen yeraltında mahsur olduğunu açıkladı.

Azak alayı komutan yardımcısı Sviatoslav Palamar Reuters’a yaptığı açıklamada, “Sivilleri iplerle enkazdan çıkarıyoruz. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar var.” dedi.

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