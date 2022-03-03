Rusya-Ukrayna savaşı… Çeçen lider Kadirov’un birlikleri Kiev’de

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı sonrasında binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye gönderen Ramzan Kadirov'un birliklerinin Kiev'e ulaştığı açıklandı. Ukrayna resmi kaynakları, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e suikast düzenleyeceği düşünülen birliklerin önemli bir kısmının öldürüldüğünü açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sekizinci gününde Ukrayna’da yayın yapan ‘Ukraine 24’a konuşan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov, Çeçen lider Ramzan Kadirov’un grubundan bir suikast timinin Kiev’e gönderildiğini açıkladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin de konuyla ilgili bilgisi olduğu iddia edildi.

Danilov, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu.

Danilov, “Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel’de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı’mızı veriniz ne de toprağımızı” dedi.

Daha önce de Ukrayna ordusu Kiev için direnişe devam ederken Çeçen lider Ramzan Kadirov'un üst düzey kurmayları arasında yer alan General Magomed Tuşayev'in yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Çeçen güçlerinin en önemli askeri isimlerinden biri olan Tuşayev'in ölümü uluslararası medyada da gündem olmuştu.

RUS ÖZEL KUVVETLERİ DE KİEV’DE

Öte yandan, Avrupa’dan savunma yetkilileri, Rusların Ukrayna’nın merkezi Kiev’e Rus özel kuvvetleri içerisinden “Zaslon” birimiyle birlikte “Spetsnaz” askerlerini yerleştirdiğini iddia etti.

Bu askerlerin, Rus İstihbaratının gizli görevleri için kullanılan ve “aşırı koşullarda” teröre karşı savaşta uzmanlaşmış, aynı zamanda Rusya sınırlarından uzakta da faaliyet gösteren “alfa birimi” olarak tanımlanan bir birimi oluşturduğu öne sürüldü.

Kiev’e yerleştirilen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy’i de hedef aldığı öne sürülen Rus askerlerin, yüksek komuta tarafından özenle seçilen Rus Ordusunun en iyi savaşçılarından bazıları olduğu belirtildi.

Bu özel birimlerin, savaştaki amaçlarının, düşman topraklarının kalbine nüfuz etmek, askeri, savunma ve siyasi kademelere zarar vermek için sivil nüfusa asimile etmek ve ülkedeki stratejik tesisleri ortadan kaldırmak olduğu öne sürüldü.

Son birkaç yılda, bu “alfa birimi” faaliyeti, Suriye’de Devlet Başkanı Esad, Hizbullah ve Rus ordusunun ana meydan okuması olan isyancıların ve terör örgütlerinin liderlerine karşı kullanılmasıyla açığa çıktı. Rus askerler, bu örgütlerin başkanlarını hedef almada da başarılar gösterdiler.

SİVİL KIYAFETLERLE GEZİYORLAR

Avrupalı ​​savunma uzmanlarına göre, Spetsnaz askerlerinin son birkaç gündür sokaklarda sivil kıyafetlerle devriye gezdiklerine dair kanıtlar da oldukça fazla. Ukrayna halkı tarafından belgelenen bir vakada, Spetsnaz güçlerinin sivil bir SUV kullandığı ortaya çıkarken, durumun fark edilmesiyle insanlar çevrelerini sardığında sürücü insanlara çarparak olay yerinden kaçtı.

Uzmanlardan biri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’daki üst düzey siyasi ve askeri kademeleri ortadan kaldırmaya yönelik aralıksız çabalarının önemli olduğunu vurgularken, zaman geçtikçe ve siviller silahlanmaya devam ettikçe sokaklarda daha fazla kaos yaratılacağından korkuyor.

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