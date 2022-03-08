Rusya-Ukrayna savaşı endişesi Almanya’yı sardı: İyot tableti aranıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması, Almanya’yı alarma geçirdi. Alman halkında "Savaş bize de sıçrar mı?" korkusu artarken. Leopar 2 tankları, NATO’nun doğu sınırına kaydırılıyor. Almanlar, nükleer bir savaşa karşı iyot haplarına hücum etti.

Ali GÜLEN

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Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra tam anlamıyla alarma geçti. Özellikle batı Ukrayna'daki birçok kentte Almanlar'ın yaşaması, hatta bazı şehirlerin isimlerinin Almanca olması, Ukrayna'nın batıyla entegre olmayı seçmesi ve Rusya'nın saldırısının Doğu Avrupa'yı riske atması nedeniyle Almanya'da endişeler büyük.

TRENLERLE TANK NAKLİYESİ

Almanya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının yanı sıra, karada en büyük vurucu gücü olan Leopard 2 tanklarını da, NATO'nun doğu sınırına kaydırmaya başladı.

Çeşitli şehirlerin yanı sıra Giessen'den de trenlerle nakledilen ünlü tankların tam olarak nereye konuşlandırılacağı belli değil.

Nükleer bir saldırıdan çekinen bazı Almanlar, eczanelere giderek “iyot tabletleri” sormaya ve gerektiğinde bunları alabilmek için sipariş edilmesini istemeye başladı.

ALMANLAR CEVAP ARIYOR

Çeşitli yayın organları, „Savaş genişler mi?, bize kadar ulaşırsa ne yapacağız?“ sorularına cevap arıyor.

Çeşitli güvenlik uzmanları, Rusya'nın NATO ile bir savaşı göze alamayacağını belirtse de, Alman Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi (BBK), Bild Gazetesi'nin soruları üzerine, sivil savunma, savaş- afet planları, orduya sivillerin yardım etmesi gibi konularda bilgi verdi.

Acil durum uyarı programları, sirenler, halkı bilgilendirme gibi konularda çalışıldığı belirtilirken, bir savaş durumunda bu konunun artık federal düzeyde ele alınacağı belirtildi.

BBK, insanların kendini koruma ve yardımlaşma talimatlarını sağlarken, halkın her türlü araçla bilgilendirilebileceğine vurgu yapıldı.

NATO'YLA ÇATIŞMAYI GÖZE ALAMAZ

Almanya'da, bu tartışmalar olurken, Hesselbarth & Co Strategy Advisors şirketinden güvenlik politikası danışmanı Jan-Christoph Hesselbarth, Putin'in AB ülkelerine bir saldırıdan kesinlikle çekineceğini, bunun Rusya'nın her alanda ve özellikle ekonomik alanda mahvına neden olacağını belirtti.

Ancak yine de Sivil savunma ve afetten koruma konusunda çalışmalar yapan THW- Bundesvereinigung adlı kurumun başkanı Marian Wendt, halkın bir savaş durumunda neler yapması gerektiğini açıkladı. Wendt, “Evde 14 gün boyunca yetecek temel gıda maddeleri bulunmalı. Almanya'nın her yeri güvenlidir. Tedarik zorluklarına karşın önlem alınsa yeterli” diyor.

ECZANELERE “İYOT HAPI” SORULUYOR

Sivil savunma uzmanlarına göre, Almanya çapında bir saldırı halinde korunmak için 620 tane kamu sığınağı bulunuyor. 2016 yılında hazırlanan bir plana göre, Alman halkının sivil savunmada şu önlemleri alması gerekiyor:

– Kişi başı 2.200 kalori alacak kadar 14 günlük yiyecek depolamak.

– Kişi başına günlük 2 litre sıvı hazırlamak.

– Evcil hayvanları da kurtarmayı unutmamak.

– Eczacılar Birliği, bazı müşterilerin nükleer bir saldırı tehlikesine karşılık şimdiden iyot tabletleri sipariş ettiğini ve bunları alıp saklamak istediklerini vurguladı. Eczaneler, bunun ancak sivil koruma makamlarının tavsiyesi ile alınması gerektiğini özellikle vurguladı.

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