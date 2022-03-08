Rusya-Ukrayna savaşı… Fotoğraflar yeni paylaşıldı, Rus ordusu sivilleri böyle öldürmüş

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 13'üncü gününde Ukrayna yönetimi dün gece çekilen fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı. Görüntülerde Rus ordusunun insani koridorlara saldırdığı ve dün gece Sumy'de 21 insanı öldürdüğü görülüyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna İçişleri Bakanlığı bugün yeni fotoğraflar yayınlayarak Sumy’de sivillere yönelik hava saldırısının detaylarını paylaştı…

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Yayınlanan fotoğraflar ve yapılan açıklamalarda Rus hava kuvvetlerinin Sumy’deki insani koridora saldırdığı ve 21 sivili öldürdüğü belirtildi.

Yapılan paylaşımda Rus hava saldırısında 2’si çocuk olmak üzere en az 21 sivilin öldüğü belirtildi. Yetkililer bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve cansız bedenlere ulaşıldığını açıkladı.

Sivillerin yoğun yaşadığı bir bölgeye düzenlenen saldırı ile ilgili Sumy Savcılığı’ndan resmi bir açıklama geldi. Açıklamada Sumi’nin Romenska ve Spartaka sokaklarına hava saldırısı düzenlendiği ve bu saldırı kapsamında 21 insanın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi. Sosyal medya üzerinden yapılan resmi açıklamada, “Romenska Caddesi’ndeki 27 numaralı bina ile Spartaka Cadddesi’ndeki binalar kısmen zarar gördü. Ölenler arasında iki de çocuk var” denildi.

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