Rusya-Ukrayna savaşı… Futbol stadyumu ve kütüphaneye saldırı

Rus ordusunun Ukrayna’nın Çernihiv kentine saldırıları sırasında bir futbol stadyumu ve kentin kütüphanesi roketle vuruldu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Çernihiv kentinde futbol stadyumu ve kütüphane vuruldu. Ukrayna ordusuna bağlı Çernihiv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Viaçeslav Chaus, Rus saldırılarında kentin önemli sivil alanlarının vurulduğunu aktararak, “Yuri Gagarain Stadyumu ve kent kütüphanesi stratejik askeri tesis mi? Çok acı verici ama siviller vuruluyor” dedi.

Çernihiv kentine bağlı yerleşim alanlarına da büyük hasarlar verildiğini belirten Chaus, “Hemen hemen her yerde sivil alanlar vuruluyor. Sadece stadyumlardan veya kütüphaneden bahsetmiyoruz. Okullar, hastaneler ve evler roketlerle vuruluyor” ifadelerini kullandı.

Kentin içme suyu şebekelerinin de saldırılar nedeniyle büyük hasar gördüğünü söyleyen Chaus, “Çernihiv kentinin içme suyu hatlarının neredeyse tamamı vuruldu. Yakın zamanda büyük bir su kriziyle baş başa kalabiliriz” şeklinde konuştu.

UKRAYNA’DAN RUS MEVZİLERİNE SALDIRI

Rus ordusu, operasyonların ilk gününde Donbass'ta hızlı ilerlerken son günlerde bu ilerleyiş günde 2 ile 4 kilometre aralıklarına kadar düştü. Ukrayna ordusu da bu ilerlemeleri tamamen durdurmak için Rus birliklerine ani baskınlar ve roketatar sistemleriyle atışlar yapmaya başladı.

Donbass'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 30. İhtisas Tugayının Grad Timi tarafından yine Rus mevzilerine BM-21 tipi roketatar sistemleriyle atışlar yapıldı. Bu atışlar sırasında Rus tarafına ağır zayiatlar verildiği aktarılırken, operasyonu gerçekleştiren tugayın görüntüleri ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşıldı.

RUS TANKI İMHA EDİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının en yoğun olduğu kentlerden Mariupol'de çatışmalar devam ediyor. Kentteki Ukrayna askerleri, oyun alanlarının ve evlerin olduğu yerleşim yerinde ilerleyen bir Rus tankını pusuya düşürdü.

Askerler, görüş mesafesine giren Rus tankını vurarak imha etti. İsabet alan tanktan duman yükselirken, Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna topraklarına ayak bastığınızda ölüm fermanınızı imzaladınız” denildi.

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