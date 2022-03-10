Rusya-Ukrayna savaşı… Gözler Antalya’da, Çavuşoğlu’nun işi çok zor

Rusya ile Ukrayna arasında 15 gündür devam eden çatışmalarda bugün kritik bir dönemeçten geçiliyor... Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları, Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde Antalya'da bir araya gelecek. Fakat görüşme öncesinde Ukrayna başbakanının yardımcısı Moskova'nın ültimatomlarını reddettiğini söylerken, Rusya'nın da geri adım atmaması krizi çözülemez bir noktaya getiriyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı grupların kurduğu Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni resmi olarak tanıyarak destek göndermek adına işgale başlamasının ardından 15 gün geçti… Bu süre zarfında milyonlarca Ukraynalı ülkesinden kaçmak zorunda kalırken çok sayıda insan da yaşamını yitirdi ya da yaralandı. Bütün dünyayı diken üstünde tutan bu krizi çözmek için gözler bugün Türkiye’de. Ukrayna ve Rusya’nın dışişleri bakanları bugün Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Antalya’da üçlü formatta bir zirve düzenleyecek.

İki ülke arasında arabuluculuk yapmak için bir süredir adımlar atan Ankara’nın işi ise hiç zor değil. Bugün Antalya’da gerçekleşecek zirve öncesinde Ukrayna ve Rusya’nın açıklamaları gerilimi tırmandırırken, sorununun çözümünü de bir hayli zorlaştırıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Antalya’ya ulaşırken, bu görüşme Moskova’nın saldırısının başladığı günden beri en üst düzey seviyedeki diplomatik görüşme olacak. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’nın da müzakere masasına oturması beklenirken, Kuleba Facebook üzerinden paylaştığı bir videoda bu görüşmelerden umudunun az olduğunu söyledi. Kuleba, bu müzakerelerin sınırlı oranda başarılı olmasını beklediğini söylerken “görüşmelerin gidişatını Kremlin’in direktifleri belirleyecek” dedi.

RUSYA’NIN TALEPLERİ BELLİ

Rusya daha önce açık açık Ukrayna’dan taleplerini dile getirmişti. Moskova yönetimi Ukrayna’nın silah bırakmasını, Avrupa Birliği ya da NATO’ya girmemesi için anayasasını değiştirmesini, Kırım’ı Rus toprağı olarak tanımasını ve ülkenin doğusundaki ayrılıkçı grupların oluşturduğu Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ni tanımasını istemişti.

Fakat dün gece BBC’de yayınlanan Newsnight isimli programa katılan Ukrayna Başbakanı Yardımcısı Iryna Verashchuk, Moskova’nın barış şartlarını ve ültimatomlarını kabul etmeyeceklerini söyledi. Verashchuk, “Bence bazı taleplerde bulunmak için konuşmak gerekir. Fakat Rusya’nın sunduğu ültimatomlar kabul edilemez. Yapılacak tek bir tartışma var: Rusya’nın kapitülasyonlarıdır” dedi.

Verashchuk, “Toprağımızı takas edemeyiz, anayasamızı değiştiremeyiz. Ukrayna halkının gözünün içine bakarak sakince Ukrayna’nın bağımsızlığından vazgeçtiğimizi nasıl söyleriz. Çocuklarımızın gözlerine nasıl bakarız? Bu saldırganlık, ama bu sadece Ukrayna’ya yönelik değil. Bütün dünyaya kafa tutuyorlar” dedi.

Verashchuk, Batı ülkelerinden bölgede bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasını ve hava savunma sistemini istedi.

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