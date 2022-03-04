Rusya-Ukrayna savaşı, havacılık sektörünü de etkiledi: Uçuş süreleri uzadı

Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken, iki ülke arasındaki savaş her alanda etkisini de gösteriyor. Insider'da yer alan habere göre son olarak kapanan hava sahaları nedeniyle artan uçuş süreleri ve yakıt ile hizmet maliyetindeki yükseliş dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ve Avrupa Birliği üzerindeki hava sahalarının kapanması, hava yollarını da alternatif rotalar bulmaya zorladı.

Pazar günü AB, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i cezalandırmak için kapsamlı yaptırımların bir parçası olarak hava sahasını Rus herhangi bir uçağa kapattı. Rusya, bu hamleye kısa bir süre sonra kendi kısıtlamalarıyla karşılık verdi. Bu kısıtlamalar da hava yolları şirketlerini etkilemeye başladı.

Rus hava yolu şirketi Aeroflot, hava sahası kapanmalarının etkisini hisseden ilk şirketlerden biri oldu. Havayolu pazar günü, Belgrad’dan Moskova’ya olan uçuşunda, AB’nin yeni uyguladığı hava sahası kısıtlamaları nedeniyle genellikle izlediği rotayı kullanamadı. FlightRadar24’ün verilerine göre, uçak Rusya hava sahasına ulaşmak için Bulgaristan ve Türkiye üzerinden uçmak zorunda kaldı. Bu da uçuş süresini beş saat 45 dakikaya çıkardı.

UÇUŞ SÜRELERİ UZADI

Sidney merkezli Qantas da Rusya yerine Orta Doğu ve Güney Avrupa üzerinden uçarak Avustralya’dan Londra’ya olan uçuş yolunu değiştirdi. Ayrıca British Airways de Yeni Delhi’den Londra’ya olan rotasını yeniden düzenlemek zorunda kalınca uçuş süresine bir saat eklendi.

ABD’li hava yolları Rusya veya Ukrayna’daki havalimanlarına uçmasa da, bölgedeki bazı rotalarını ayarlamak zorunda kaldı. Seyahat sitesi The Points Guy’ın haberine göre de United Airlines salı günü çalışanlarına Hindistan’a gidiş ve dönüş uçuşlarında Rus hava sahasını kullanmayı bırakacağını söyledi.

FAZLADAN 4000 İLA 12000 DOLAR ARASI MALİYET

Analistlere göre, rotalarını yeniden düzenleyen hava yolları şirketleri için yakıt, işçilik ve bakım maliyetleri artıyor ve bu da bilet fiyatlarında ve kargo ücretlerinde artışa neden olabilir. New York merkezli havacılık danışmanı Robert Mann, ABC News’e, rotası değiştirilen yolcu uçaklarının hava yollarına saatte fazladan 4.000 ila 12.000 dolar arasında bir maliyete mal olabileceğini söyledi.

Bazı hava yolları yeniden yönlendirme yerine uçuşları askıya almayı tercih etti. Wall Street Journal’ın haberine göre Londra merkezli Virgin Atlantic Airways, Londra ve Şanghay arasındaki kargo hizmetini geçici olarak durdurdu. Finnair Japonya, Çin ve Güney Kore’deki havalimanlarına uçuşları durdurdu ve Singapur Havayolları da Moskova’ya seferlerini sonlandırdı.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Putin, gözünü Karadeniz'e dikti

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşında sosyal medyadan birbiri ardına yasak

İlginizi Çekebilir Milletvekillerinden yeni yaptırım önerisi: 'Rus çocuklar İngiliz okullarından çıkarılmalı'