Rusya-Ukrayna savaşı… Herson bölge valisi açıkladı, Herson düştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 8'inci gününde devam ederken Ukrayna'nın liman kenti Herson'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Herson bölge valisi Hennadiy Laguta, Rus askerlerinin şehri ele geçirdiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçı gruplardan oluşan Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri resmi olarak tanımasının ardından geçen hafta perşembe günü başlayan savaşta kritik bir dönemeçten geçildi…

Rusya’nın Kiev’i işgal etmesinde kritik bir öneme sahip olduğu uzmanlarca sık sık gündeme getirilen Ukrayna’nın Karadeniz’e kıyısı olan Herson şehrinin kontrolü Rusların eline geçti. Rusya sabah saatlerinde Herson’un ele geçirildiğini açıklasa da Ukraynalı yetkililer yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı şehrin halen kendi kontrolleri altında olduğunu duyurmuştu.



Fakat Herson bölge valisi Hennadiy Laguta bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Rusya’nın bölgede ilerleme sağladığını söyledi. Laguta, bölge yönetiminin bulunduğu binayı Rus güçlerin işgal ettiğini söyledi.

Uzmanlar ve analistler, Herson’un Rusya’nın işgal planı için kritik bir öneme sahip olduğunu ve bu sayede Rus lider Putin’in ülkeyi ikiye bölerek ele geçirme planının kritik bir adımının atılacağını dile getirdi.

Öte yandan Herson belediye başkanı Igor Kolykhayev de dün gece yaptığı açıklamada Rus askerlerinin şehirde görüldüğünü ve şehir konsey binasını da ele geçirdiğini söylemişti. Ukrayna hükümeti ise bu tür açıklamaları kabul etmemişti. Kolykhayev, Rus askerlerinden sivillere saldırılmamasını istemiş ve vatandaşlarından sadece gündüz vakti sokağa çıkılması çağrısını yapmıştı.

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