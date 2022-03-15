Rusya-Ukrayna savaşı… İngiliz istihbaratı: Putin’in 14 gün daha savaşacak gücü var

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 20'nci gününde İngiliz istihbarat kaynaklarından çarpıcı bir iddia geldi. İddiaya göre Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişine 10 ile 14 gün daha devam edebilecek gücü var.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ederken İngiliz istihbarat kaynaklarından çarpıcı bir iddia geldi…

İngiliz güvenlik kaynakları, Rus ordusunun tam kapasite ile savaşabilecek 10 ile 14 günü kaldığını aktardı. Son dönemde Harkov başta olmak üzere birçok şehre çok daha sert saldırılarda bulunan ve sivilleri hedef almakla suçlanan Rusya’nın gücünün azalmaya başladığı öne sürüldü.

Rusya’nın hem Ukrayna içinde direnişle karşılaşması hem de başta ABD ve AB olmak üzere batı ülkelerinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmasıyla birlikte savaşın uzadığı belirtilirken Moskova’nın planların gerisinde kaldığı da belirtildi.

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