Rusya-Ukrayna savaşı… İstihbarat raporu: Yaptırımlara öfkelenen Putin sivillere saldıracak

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta can kaybı sayısı artmaya devam ederken ABD medyasında yer alan haberlerde gizli istihbarat raporları yayınlandı. İstihbarat belgelerinde Putin'in son dönemde yaptırımların artmasından öfkelendiği ve tepki olarak sivilleri hedef almayı gündemine getirdiği öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 7’nci gün devam ederken, ABD medyasında yer alan bazı istihbarat raporlarında Rus lider Putin’in endişe verici adımlar atabileceği iddiası gündeme geldi…

Ülkenin saygın gazetelerinden Washington Post, Putin’in Batı dünyasının uyguladığı yaptırımlardan dolayı çok öfkeli olduğunu yazarken istihbarat raporlarına göre Putin’in sivilleri hedef almasından endişe edildiği kaydedildi.

Washington Post’a konuşan Avrupalı istihbarat yetkilileri Rusya’nın batı ülkelerini “cezalandırmak” için çok daha sert kararlar alabileceğini söyledi. Yetkililer, “bir örnek olması için” Putin’in Ukrayna’da daha çok sivile saldırabileceğini dile getirdi.

Son dönemde ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok ülke Rusya’ya ve Putin’e karşı yaptırım kararı ve kısıtlama kararı almıştı. ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Business Insider, “Raporlarda Putin’in Batı ülkelerinin yaptırımları sonrasında çok öfkelendiği ve bu kısıtlamaların orantısız olduğunu söylediği belirtildi.

Öte yandan New York Times gazetesi ise Putin’in Covid-19 salgını sebebiyle sadece çok güvendiği ufak bir kurmay grubuyla görüştüğünü yazdı. Gazete, Putin’in yakın danışmanlarıyla görüştüğünü ve bunun da akıl sağlığını olumsuz etkilediğini öne sürdü.

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