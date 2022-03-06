Rusya-Ukrayna savaşı… Kadirov’dan Zelenskiy’e zehir zemberek mesaj

Rus lideri Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Ukrayna'ya çok sayıda asker gönderen Çeçen lider Ramazan Kadirov, sosyal medya üzerinden Ukrayna lideri Zelenskiy'i çok sert bir dille tehdit etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın en büyük gazetelerinden biri olan Pravda, Çeçen lider Ramazan Kadirov’un Ukrayna lideri Zelenskiy’i çok sert ifadeler tehdit ettiğini yazdı…

Gazete, Kadirov’un sosyal medya üzerinden Zelenskiy’e seslendiğini ve görevini Ukrayna’nın eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç’e devretmesini istediğini aktardı.

2014 yılında Ukrayna’dan kaçan Yanukoviç’e gönderme yapan Kadirov dün sosyal medyada yayılan fakat daha sonra gerçek olmadığı ortaya çıkan “Zelenskiy kaçtı” iddiaları sonrasında, “O kadar hızlı kaçtı ki kimse onu göremedi. Nereye kaçtığını kimse bilmiyor. Volodimir geri gel! Ne oldu senin milliyetçiliğine?” yorumunu yaptı.

“KADERİNE RAZI OL”

Kadirov mesajında, Gürcistan’ın eski lideri Saakaşvili’yi de hatırlattı.

Kadirov, “Gerçekten korkuyla yaşayarak hayatının sonuna kadar Saakaşvili’nin izinden gitmek istiyor musun? Bu senin için en iyi seçenek olmaz, değil mi. Şansını çok zorlama. Ben seni bir başkan olarak görmüyorum ve o şekilde hitap etmiyorum. Yasalara göre Viktor Yanukoviç halen Ukrayna’nın lideri. Görevini ona ve ve kaderine razı ol” dedi.