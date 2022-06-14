Rusya-Ukrayna savaşı: Kiev 500 tank, 300 füze sistemi ve 1000 howitzer istiyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Ukrayna'nın doğusunda kızışırken, Kiev yönetimi batılı ülkelere silah yardımı çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta saldırı emri vermesinin ardından geçen 111 günde çatışma Ukrayna’nın farklı bölgelerinde devam ediyor. Rusya’nın savaşın ilk haftalarında saldırdığı başkent Kiev yakınlarından çekilmesi sonrasında şu an çatışmalar Ukrayna’nın doğusunda artmış durumda.

Rusya bölgede baskıyı artırırken Kiev yönetiminden dikkat çekici bir yardım çağrısı geldi. Kiev yönetimi, Rusya’yla savaşta Batılı ülkelerin kendilerine yardım etmesi çağrısında bulundu. Açıklama ise bizzat Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanı Mihailo Podolyak’tan geldi. Podolyak Batı ülkelerine çağrıda bulunarak çok sayıda ağır silaha ve mühimmata ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Podolyak, 500 tank, 300 füze sistemi ve 1000 howitzer talep etti. Bu açıklamayı İngiliz tabloid medyası, “Ukrayna’nın alışveriş listesi” ifadesiyle okurlarına duyurdu. Bunların yanı sıra 1000 insansız hava aracı (İHA/SİHA) da talep edildiği belirtilirken bunun maliyetinin çok yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Podolyak, “Savaşı bitirebilmemiz için 1000 howitzer, 300 füze sistemi, 500 tank, 2000 zırhlı araç ve 1000 İHA’ya ihtiyacımız var” ifadesini kullandı. Fakat Podolyak’ın açıklamaları alay konusu oldu. Zira Ukrayna’nın talep ettiği 500 tankın, İngiltere ve Almanya’nın toplam aktif tank sayısından çok daha fazla olduğu kayıtlara geçti. Öte yandan 1000 howitzer ile 300 füzenin de ABD’nin mevcut silahlarından çok daha fazla olduğu belirtildi.

Savaşın başlamasından beri ABD’nin yaklaşık 100 howitzer göndermişti. Çarşamba günü birçok ülkenin savunma bakanları Brüksel’de bir araya gelecek. Görüşmede Ukrayna’nın talebinin de gündeme gelebileceği belirtildi. Fakat Ukrayna’nın müttefiklerinin kendi silah ve teçhizatlarını vererek zor durumda kalmalarından çekindikleri de belirtildi.

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