Rusya-Ukrayna savaşı… Kiev’de arka arkaya patlamalar: Küçük bir nükleer bomba gibi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı devam ederken, başkent Kiev'de sabaha karşı arka arkaya patlamalar meydana geldi. Uluslararası medya, "Ufak nükleer bomba gibi" yorumunu yaparken saldırıların şehrin ısıtma sistemine hasar verdiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın geçen hafta Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ni resmi olarak tanımasından sonra bölgede istikrar ve barış sağlamak için asker, zırhlı araç ve tanklarını bölgeye göndererek işgal planını devreye sokmasına tepkiler artarken birçok şehirde çatışmalar da devam ediyor.

2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra büyük tepki çeken Rus lider Putin’in son dönemde Kiev’e daha çok baskı yapma talimatı verdiği tahmin edilirken dün geceden sabaha karşı Kiev’de arka arkaya patlamalar meydana geldi. İngiliz basını bu patlamaları, “Küçük nükleer bombalar” gibi yorumlarken yerel saatle gece 2 civarında en az 4 patlama olduğu belirtildi.

ŞEHRİN ISITMA SİSTEMİ ETKİLENEBİLİR

Öte yandan Rus hava kuvvetlerinin Kiev’in güneyindeki ana demiryolu istasyonunu hedef aldığı da belirtilirken son saldırılar ile birlikte Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Savunma Bakanlığı, son füzelerin merkezi ısıtma sistemine isabet ettiği ve şehirde ısınma sorunu yaşanabileceğini duyurdu. Dondurucu kış gününde milyonlarca insanın ısınamayacağı öngörülüyor.

Ukrayna medyasında yer alan haberlerde sadece Kiev’in değil birçok kentin saldırı altında olduğu belirtiliyor. Kyiv Independent isimli medya kuruluşu, Kiev başta olmak üzere Oblast, Lviv, Odessa, Frankivsk, Zhytomyr ve Hernikov bölgelerinde de siren seslerinin duyulduğunu yazdı.

İlginizi Çekebilir Rus askerinin hali gündem oldu: Kendisine yemek veren Ukrayna vatandaşlarına teslim oldu