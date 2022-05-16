Rusya-Ukrayna savaşı… Korkutan haritayı dün gece Rus TV’sinde yayınladılar

Rus devlet televizyonunda dün gece yayınlanan programda Rusya'nın nükleer silah kullanabileceği noktaları gösteren bir harita yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Rus devlet televizyonu Rossiya 1, dün gece yayınlanan programda Avrupa sınırına yerleştirilebilecek nükleer silahların olası konumları ile ilgili dikkat çekici bir görsel yayınladı.

Televizyon programında İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması durumunda Rusya’nın batı sınırındaki farklı noktalara taktik nükleer silah konuşlandırmasının beklendiği kaydedildi. Rus devlet televizyonunda, bu iki ülkenin NATO’ya girerek sınırları içerisinde askeri üs kurması durumunda Moskova’nın taktik nükleer silah kullanabileceği belirtildi.

“KORKACAK DAHA FAZLA NEDENLERİ OLACAK”

Rusya Devlet Başkanı Putin’e yakın bir yetkili, “O ülkelerin NATO’ya katılmalarının en büyük sebebi korku. Fakat onlar NATO’da daha da çok korkacak. İsveç ve Finlandiya’da NATO üsleri oluşturulursa Rusya’nın bu dengesizliği nötralize etmek ve taktik nükleer silahlarla tehdit etmekten başka bir çaresi kalmıyor” dedi.

MEDVEDEV DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Rusya’nın eski liderlerinden olan ve halen Rusya Güvenlik Konseyi’nin Başkan Yardımcısı olarak görev alan Dimitri Medvedev geçen haftalarda benzer tonda bir açıklama yapmıştı.

Medvedev o dönemde yaptığı açıklamada NATO’nun genişlemesi durumunda Rusya’nın nükleer silah ve hipersonik füze kullanabileceğinin sinyalini vermişti.

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