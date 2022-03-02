Rusya-Ukrayna savaşı… Lavrov’dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lavrov ilk kez "Üçüncü Dünya Savaşı" derken endişe verici öngörüde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşının 7’nci gününde Moskova’dan endişe verici bir açıklama geldi…

Rus haber ajansı RIA’nın “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda Lavrov, ilk kez “üçüncü dünya savaşı” ibaresini kullandı.

Lavrov, olası bir üçüncü dünya savaşının yaşanması durumunda bunda nükleer silahlar kullanılacağını ve bu savaşın yıkıcı sonuçları olacağını söyledi.

Geçen haftadan beri Ukrayna’nın farklı bölgelerine saldıran Rusya’nın dışişleri bakanı, Kiev yönetiminin nükleer silahlara erişmesi durumunda “Rusya gerçek bir tehlikeyle yüz yüze gelecektir” dedi.

Lavrov, Ukrayna’yla gerçekleşmesi beklenen ikinci tur görüşmelere ilişkin olarak da “Ukrayna tarafı görüşmeleri, ABD'nin bu yöndeki emri nedeniyle erteliyor” dedi.

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