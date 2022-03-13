Rusya-Ukrayna savaşı… Bölgeden kötü haberler geliyor, sivillere saldırılar sürüyor

Ukrayna’nın Mariupol kentinde, Rus saldırılarında 2 bin 187 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ukrayna’nın sahil kentlerinden Mıkolayiv’de ise Rus ordusu bir okul binasını vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, Rus saldırılarında yaralanan Ukrayna askerlerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, can kayıpları da artmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Mariupol kentinde de Rus askerlerinin sivil yerleşimleri bombalamasının ardından yetkililerin bildirdiğine göre, 2 bin 187 sivil hayatını kaybetti. Son 24 saatte 22 bomba atılan şehre şimdiye kadar 100'den fazla bomba atışı gerçekleştirilirken, su ve elektrik kaynakları ise zarar gördü.

Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, kentte yiyecek ve su rezervlerinin tükenmekte olduğu bildirilirken, “İnsanlar 12 gündür çok zor durumda. Şehirde elektrik, su ve ısınma yok. Yiyecek ve su rezervleri tükeniyor” ifadelerini kullanıldı.

RUSYA OKULA SALDIRDI

Ukrayna'nın sahil kentlerinden Mıkolayiv'de Rus ordusu bir okul binasını vurdu. Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim yaptığı açıklamada, Rusya'nın okul binasını bombaladığını duyurarak, “İşgalciler okulu vurdu. Moral olarak nasıl bir çöküntüde olmalı ki insan böyle bir emir verebilsin? Orada şuan tahliyeyle ilgileniyoruz. Buraya geldiler cevaplarını aldılar, oraya gittiler yine aldılar cevaplarını. Şimdi başka yöne doğru yöneldiler orda da gereken cevabı vereceğiz” dedi. Saldırıda can kaybı olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

KİEV HALKI METRO İSTASYONUNA SIĞINDI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın hava saldırılarından korunmak için sığınağa çevrilen Palats Ukraina Metro İstasyonu'nda halk hayatını sürdürmeye çalışıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kim olduğunu ve ne yapmak istediğini herkesin bildiğini ifade eden Ukraynalı bir kadın, “Merhaba canlarım. Biz zaferimize inanıyoruz. Herkes Putin'in kim olduğunu ve nereye doğru gitmek istediğini biliyor. Sığınak da bir buçuk haftadır kalıyorum. Bizim kadınlarımız yenilmezdir. Metroda bile sevdiklerimiz ve yakınlarımız için konforlu bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Evlerine gidemeyenler buralarda kalıyor. Yemek ihtiyacını gideremeyenlere yardımseverler gıda yardımında bulunuyor. Direniyoruz ve zafere inanıyoruz. Oğullarım bana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek bile hediye ettiler. Şu an herkesin barışa ihtiyacı var. Hepimiz endişeleniyoruz. Burası çok soğuk tabii ki evimiz daha iyi. Gençlerimiz için endişeleniyoruz önemli olan onların sağ ve sağlıklı olması” dedi.

“BELARUS’TA UKRAYNA’YLA İLGİLİ BİR ŞEY GÖSTERİLMİYOR”

Belarus'ta bir tanıdığı olduğunu ve Ukrayna'da olan bitenlerim Belarus basınında gösterilmediğini ifade eden bir başka Ukraynalı kadın ise, “Benim Belarus‘ta bir tanıdığım var. Ukrayna'da olanlarla ilgili Belarus'ta hiçbir şeyin gösterilmediğini söyledi. Konuşuyoruz burada olanları kendisine iletiyorum. Onlar şu an şoktalar” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY’DEN YARALI ASKERLERE ZİYARET



Çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler, düzenlenen törenlerle toprağa verilirken, yaralı askerlerin tedavilerine de hastanelerde devam ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaralı askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Rusya'nın saldırılara başladığı ilk günden bu yana başkent Kiev'deki konutunda veya konutunun hemen dışarısında görüntüler veren Zelenskiy, bu kez hastane ziyaret ederek yaralı askerlerle sohbet etti.

Komuta kademesindeki askeri liderler de Zelenskiy'e yaralı askerlerin durumlarıyla alakalı bilgiler aktarırken, Zelenskiy, hastane personeli ile de sohbet etti. Tedavi gören askerlerin her birine hem teşekkür eden hem de şifa dileyen Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşan Ukraynalı askerlere madalya takdim etti.

Zelenskiy, hastane ziyaretini ait görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaşarak, “Yaralı askerlerimizi ziyaret ettim. Çocuklar, geçmiş olsun. İnanıyorum ki en güzel hediye taburcu olmanız olacak” ifadelerini kullandı. Zelenskiy'in hangi kentte hangi hastaneyi ziyaret ettiği konusunda ise bilgi verilmedi.

İlginizi Çekebilir Rus ve Ukraynalı yetkililerden müzakerelere ilişkin olumlu açıklamalar

İlginizi Çekebilir ABD'den Rusya'ya NATO toprakları uyarısı