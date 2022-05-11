Rusya-Ukrayna savaşı… Moskova yanlısı yönetimden dikkat çeken çağrı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 70 günü aşkın bir süredir devam ederken, Rus işgali altındaki Herson'daki Rus yanlısı yetkililerin Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Bu bölgeyi de Rusya'ya dahil edin" çağrısında bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın Rus işgali altındaki bölgelerinden Herson’da Rus yanlısı yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den bölgenin Rusya’ya dahil edilmesini istemeyi planlıyor.

Konu hakkında bilgi TASS haber ajansının, Rusya yanlısı yönetimden bir kaynağa dayandırdığı haberinde yer aldı.

Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna’yı “özel askeri operasyon” adını verdiği bir adımla işgal etmiş ve Nisan ayında Herson bölgesinin kontrolünün tamamen ele geçirildiği açıklanmıştı.

Bu bölge Kırım ve Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında karadan bir köprü oluşturmasından dolayı Rusya için stratejik önem taşıyor.

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