Rusya-Ukrayna savaşı… Polonya sınırındaki Lviv’de patlama ve silah sesleri

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı tırmanırken, Ukrayna'nın Polonya sınırındaki kenti Lviv pazar sabahına bomba ve patlama sesleriyle uyandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşta gözler Lviv’de… Ülkenin batısında Polonya sınırına yakın bir konumda olan Lviv’de sabah saatlerinde arka arkaya bomba ve patlama sesleri geldi… Şehrin eteklerinde yerel saatle 06.00 sularında patlama olduğu duyuldu.

İngiliz The Guardian muhabiri Lorenzo Tondo, şehirde yaşayanların üç gündür siren sesleriyle uyandığını açıklarken, “Fakat ilk kez siren seslerinden sonra patlama sesi duyuldu” açıklamasını yaptı.

Sosyal medyadan paylaşılan ve Lviv’de çekildiği öne sürülen fotoğraf ve videolarda da yıkıntı içindeki şehir görülüyor. Fotoğraflarda bazı bölgelerde dumanların yükseldiği de görülüyor.

DETAYLAR GELİYOR…

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