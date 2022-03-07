Rusya-Ukrayna savaşı: Polonya’dan yürekleri burkan yardımlaşma örneği, bebek arabalarını bıraktılar

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, ülkeden kaçan milyonlarca sivil bölgedeki ülkelere sığındı. Fakat savaştan kaçan Ukraynalıların yoğun bir şekilde gittiği Polonya'da çekilen bir kare yürekleri dağladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 12’nci gün geride kalırken, Facebook üzerinden paylaşılan bir fotoğraf hem büyük bir üzüntü yarattı hem de umut aşıladı…

Savaştan kaçan Ukraynalıların akın ettiği Polonya’daki bir tren istasyonunda çekilen fotoğraflar insanlık dramını ve hassasiyeti gözler önüne serdi. Ukraynalı şair ve girişimci Julia Musakovska tarafından paylaşılan fotoğrafta tren garının dışında savaştan çocuklarıyla kaçan Ukraynalı ebeveynlerin daha rahat hareket edebilmesi için farklı boy ve renklerde bir dizi bebek arabası bırakıldığı görülüyor.

Musakovska fotoğrafta, “Polonyalı anneler, çocuklarıyla ülkeye kaçmak zorunda kalmış olabilecek anneler için bebek arabalarını bıraktı” ifadesini kullandı. Bu durum savaştan en çok etkilenenlerin yine ebeveynler ve çocukları olduğunu gözler önüne sererken bu fotoğraf büyük bir beğeni topladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Polonya’nın sınır bölgesinde yaşayanların da çok varlıklı olmadığı fakat yardım etmek için büyük fedakarlıklar verdiklerini yazarken, diğer kullanıcılar ise, “Dünyayı anneler kurtaracak” yorumunu yaptı.

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