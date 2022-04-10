Rusya-Ukrayna savaşı… Putin, generali değiştirdi: Bütün yetkiler onun elinde

24 Şubat'tan beri devam eden savaşta istediği sonucu elde edemeyen Rusya'da Devlet Başkanı Putin, savaşın yönetimini değiştirdi. Putin, Rusya'nın Güney Ordusu'nu yöneten generali Alexander Dvornikov'u savaşın başına getirdi. Dvornikov'un geçmişi ise dikkat çekici.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus askerlerinin Kiev’de etkili olamaması ve savaşın başından beri Rusya’nın net bir toprak kazanımı elde edememesi üzerine Vladimir Putin’in yeni bir hamle yaptığı iddia edildi.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN’in ABD’li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov’a verdiği belirtildi.

Rusya’nın güney ordularını yöneten Dvornikov ile ilgili açıklama yapan bir yetkili, “Bu görev değişimi Rusya’nın savaşın gidişatının kötü olduğunu bildiğini gösteriyor. Bazı şeyleri farklı yapmaları gerekiyor” yorumunu yaptı.

Dvornikov ile savaşın Donbas bölgesine kaymasının beklendiği ve farklı cephelerde savaşmak yerine sadece o bölgede ilerleme sağlanmasının planlandığı kaydedildi.

60 yaşındaki Dvornikov, Rusya’nın Suriye’ye düzenlediği operasyonu yöneten isim olarak görevlendirilmişti.

2015 yılının Eylül ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a destek veren Rus askerlerini yöneten Dvornikov Eylül 2015 ile Haziran 2016 tarihleri arasında bölgedeydi. O dönemde Dvornikov yönetimindeki askerlerin sivillerin olduğu bölgeleri vurduğu kayıtlara geçmiş ve Halep, Şam yönetimine Aralık 2016’da geçmişti.

CNN’e konuşan yetkililer Mariupol’de de benzer bir taktik izleyen Rusya’nın bu şekilde saldırabileceğine dikkat çekti.

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