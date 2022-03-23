Rusya-Ukrayna savaşı… ‘Putin, Stalin’in 2. Dünya Savaşı taktiklerini uyguluyor’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, ülkeye gönderilen Rus askerlerinin Ukraynalı yetkililerle irtibata geçerek teslim olmayı seçtiği veya firar ettiği öne sürüldü. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise bu durumu önlemek için Stalin'in 2'inci Dünya Savaşı tekniklerini kullandığı ve kaçan Rus askerleri "infaz mangaları" tarafından takip ettirdiği iddia edildi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali birinci ayına girerken, Rus askerlerin cepheden kaçmak için yeni yöntemlere başvurduğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise onları durdurmak için 2’nci Dünya Savaşı taktikleri uygulamaya başladığı öne sürüldü.

İngiliz Daily Mail gazetesi, savaşın başından bu yana, Ukrayna istihbaratının Rus askerlere, nasıl teslim olacaklarını söyleyen kısa mesajlar attığını belirtirken, bir Rus subayın bu mesaja olumlu döndüğü ve teslim olacakları yer hakkında konuştuklarını aktardı.

Ukraynalı yetkililer ve Rus subayın sonunda anlaşmaya vardığı ve Ukrayna özel kuvvetleri tarafından götürüldüğü öne sürüldü.

‘HİÇ YİYECEĞİMİZ KALMADI’

İçişleri bakanının danışmanı Victor Andrusiv, tanktaki diğer tüm birliklerin zaten Rusya’ya kaçtığını da sözlerine ekledi. Andrusiv, “Komutanı onu vurup öldüreceğini ve savaşta öldüğünü söylediği için eve dönemedi.” dedi. İçişleri danışmanı, ‘Misha bize neredeyse hiç yiyeceği kalmadığını, komuta yapısının kaotik ve neredeyse hiç olmadığını, moralinin çok düşük olduğunu söyledi.’ dedi.

Andrusiv, dün sosyal medyada bu hikayeyi anlattı ve firariye 10 bin dolar ödeneceğini ve savaşın geri kalanını televizyon, telefon, mutfak ve duş ile ‘rahat koşullarda’ geçireceğini söyledi.

“KOMUTANLARI ONLARI ‘YEM’ OLARAK KULLANıYOR”

İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, “Rus birlikleri gönüllü olarak ordumuzla temasa geçip teslim olmak istediklerini, aktif çatışmalarda yer almadıklarını açıklıyor” dedi. Komutanları tarafından ‘yem’ olarak kullanıldıklarını fark ettikten sonra, tanklar da dahil olmak üzere askeri teçhizatla iltica ettiklerini de sözlerine ekledi.

Ukrayna’nın iddiaları doğrulanmamış olsa da bir süredir Rus askerlerinin moralinin çok düşük olduğu ve firarların arttığına yönelik haberler çıkıyor…

Önde gelen bir Ukraynalı düşünce kuruluşu olan Savunma Stratejileri Merkezi, “Rus güçleri durumlarının umutsuzluğunun farkında ve ölümden kaçmak firar etmeyi tercih ediyor” dedi.

Dün Ukrayna silahlı kuvvetleri, 300 Rus askerinin “muharebe yürütme emirlerine uymayı reddettiğini” ve Sumi bölgesinde yoğun bir çatışma alanını “terk ettiğini” öne sürdü.

BELARUS SINIRINA DOĞRU KAÇTILAR

Önceki gün, Ukrayna, güney Kherson ve Mykolaiv bölgelerinde savaşmayı reddeden firari Rus askerlerinin sayısında keskin bir artış gördüklerini iddia etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı istihbarat teşkilatı, “Ukraynalı birliklerin gerçek gücünü gördükten sonra, işgalciler artık kolay parayla ve işgalden önce vaat edilen yağma olasılığıyla ilgilenmiyorlar” dedi.

Kiev yakınlarındaki bir kasabada dün Ukrayna kuvvetleri tarafından geri alınan Rus birliklerinin araba çaldıkları ve sivil kıyafetlerini giydikten sonra aceleyle Belarus sınırına doğru sürdükleri de iddia edildi.

Ayrıca morali bozuk Rus birliklerinden ‘eve gitmek için kendi bacaklarına ateş ettiklerini’ gösteren raporlar olduğu öne sürüldü.

Rusya ordusunun yaklaşık dörtte birinin, profesyonel olmayan askerlerden oluştuğu ve bu askerlerin genellikle firara yakın olduğu öne sürüldü.

19 YAŞINDA CEPHEYE GÖNDERİLENLER VAR

Ukrayna’da öldürülen Rus askerleri göz önüne alındığında, birlikler arasında acemi askerlerin olduğu da gözlemlendi. Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azak alayı tarafından Mariupol savaşında öldürüldüğü söylenen üç seçkin GRU Spetsnatz özel kuvvet savaşçısının belgeleri, içlerinden birinin, İslam Abduragimov’un henüz 19 yaşında olduğunu gösterdi.

Belarus’taki kaynaklar, birçok yaralı askerin tedavi için ülkeye geldiğini açıklarken bazılarının, çoğu zaman korkunç durumda iltihaplı yaralarla geldiğini ve günlerce yemek yemediklerini öne sürdü.

Savunma Reformu Merkezi düşünce kuruluşu direktörü Olexandr Danylyuk, Rus ordusunun seçkin birimleri arasında bile önemli ayrılık belirtileri olduğunu söyledi. Eski hükümet istihbarat danışmanı, bir deniz piyadesi tugayının 220 üyesinin savaşmayı reddettiğini ve özel kuvvetler birliğinde bir tugay komutanının ağır kayıpların ardından takviye göndermeyi reddettiği için askıya alındığını iddia etti.

STALİN’İN İNFAZ MANGALARI TAKTİĞİ DEVREDE

Danylyuk, “Bunlar, önde gelen askeri birliklerde bile birçok askerin Ukrayna’ya gönderilmek veya Ukrayna’da savaşmak istemediğinin işaretleridir” dedi.

Ukraynalı güvenlik birimleri, yakalanan veya kaçan Rus askerlerinin Stalin’in 2’nci Dünya Savaşı taktiklerinden yola çıkarak, “infaz mangaları” tarafından takip edildiğini öne sürdü.

Ayrıca Rus firarlarını durdurmak için Çeçen birliklerin gönderildiğine dair raporlar da gündeme bomba gibi düştü. Savaşın başlangıcından bu yana Kiev yönetimi, Rus tutsakları gösteren videolar yayınlarken, videolarda bazıları savaşmaya devam etmektense bırakmayı seçtiklerini söyledi.

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