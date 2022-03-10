Rusya-Ukrayna savaşı… Putin’in birlikleri Kiev’e ilerliyor: Birkaç kilometre uzaktalar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 15'inci gününde Rus birliklerin başkent Kiev'e kilometrelerce uzaklıkta olduğu belirtildi. Kiev yakınlarında Rus güçleri ile Ukraynalı birlikler arasında çatışmalar şiddetlenirken, Rusya'nın ağır kayıplar verdiği öne sürüldü. Uzmanlar, dün Mariupol'de gerçekleşen çocuk hastanesi saldırılarının benzerlerinin Kiev'de de yaşanabileceği konusunda uyardı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 15’inci gününde savaşı gözlemleyen tanıklar ve analistler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birliklerinin başkent Kiev’e sadece birkaç kilometre uzaklıkta olduğunu öne sürdü.

Rus birlikleri, Çarşamba günü Kiev’e iki taraftan saldırı başlattı. Biri kuşatılmış batı şehri Irpin üzerinden ve diğeri doğudaki Brovary bölgesi üzerinden gelen Rus saldırıları sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Vadym Denysenko, Ukrayna kuvvetlerinin Irpin’deki saldırıyı durdurmayı başardığını ve bu sabah karşı saldırıya geçtiğini söyledi. Denysenko “Gece oldukça zor geçti, ancak genel olarak Ukrayna ordusunun Kiev yakınlarında karşı saldırıya geçtiğini söyleyebiliriz” dedi, daha fazla ayrıntı vermedi.

BENZER SALDIRILAR KİEV’DE YAŞANABİLİR

Savaş Araştırmaları Enstitüsü’ndeki analistler, Mariupol şehrine yönelik bir doğum hastanesini vuran ve biri altı yaşındaki bir çocuk olmak üzere üç kişinin ölümüne neden olan yıkıcı hava saldırılarının benzerlerinin Kiev ve Kharkiv’de de yaşanabileceği konusunda endişeleri olduğunu açıkladı.

Putin’in Kiev’e ilerleyen birlikleri havadan görüntülenirken, araçlar arasında termobarik savaş başlıkları taşıyan füze fırlatıcıları olduğu açıklandı. Bu füzeler, havadaki oksijeni emerek kurbanların direkt olarak ciğerlerini hedef alıyor ve kişinin ciğerlerinin patlayarak ölmesine neden oluyor.

Bugün sahadaki durum hakkında bir güncelleme veren Ukrayna ordusu, Rusların Kiev’e saldırma çabalarının, Kryvyi Rih’e doğru ilerlemeye çalışırken Mykolayiv şehirlerinde sınırlandırıldığını söyledi.

RUS TANKLARI İMHA EDİLDİ

Bugün ayrıca, Ukrayna ordusu Kiev bölgesindeki Brovary şehrine girmek isteyen Rus tankı konvoyunu hedef aldı. Havadan gerçekleştirilen saldırı sonucu Rus tankları imha edildi.

Ukrayna ordusunun üst düzey yetkilileri, Mariupol’un Rus güçleri tarafından kuşatılmaya devam ettiğini ancak hala Ukrayna’nın elinde olduğunu söyledi. Ukrayna savaş uçakları ve uçaksavar füze birimlerinin son 48 saat içinde dört Rus Su-25 saldırı uçağını ve iki Rus helikopterini imha ettiğini açıkladı.

MOSKOVA KESİN SAYI VERMEDİ

Rusya’nın bugüne kadar Kiev’i ele geçirmek için yaptığı saldırılarda, 335 tank, 1.100 zırhlı personel taşıyıcı, 500 araç, 81 helikopter ve 49 uçakla birlikte yaklaşık 12 bin askerini kaybettiği öne sürülüyor. Moskova kayıp yaşadığını kabul ederken, kesin bir rakam vermekten kaçındı.

Ukrayna’dan da ordunun uğradığı kayıplarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Rusya, Ukrayna’nın 2900’den fazla askeri altyapı tesisini imha ettiğini ve kuşatma altındaki güney Ukrayna kenti Mariupol’da bir dizi mahallenin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

Rus dışişleri bakanı Sergey Lavrov da bugün Mariupol’deki hastaneye Rus saldırısından bahsederken, hamile kadınların yaralı halde binadan çıkarıldığını gösteren resimlere rağmen, o sırada içeride herhangi bir hastanın olmadığını belirtti ve bölgede yalnızca ‘Ukraynalı birliklerin’ olduğu öne sürdü. Bölgeyi “aşırılık yanlılarının” işgal ettiğini öne sürdü. Kremlin’in ‘başka kimseye saldırma niyetinde olmadığını’ ekledi.

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