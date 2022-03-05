Rusya-Ukrayna savaşı… Putin’le ilgili dikkat çeken iddia: Öğrenince şoke oldular

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Kremlin'e yakın kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etme planları hakkında kabinesini bilgilendirmediğini ve kendi 15 kişilik ekibiyle birlikte karar alıp uygulamaya koyduğunu öne sürdü. Kaynaklar, kabinede Putin'e karşı isimler olduğunu ancak korktukları için sustuklarını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin onuncu gününde çatışmalar sürerken, Moskova hükümetiyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Kremlin’e yakın kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal etme planları hakkında kabinesini bilgilendirmediğini ve Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımlara hazırlıksız bıraktığını iddia etti.

Agentstvo medya kuruluşunun bildirdiğine göre, Rus kabinesi, Rus liderin doğu Ukrayna’daki iki ayrılıkçı bölgeyi tanımayı planladığının biliyordu, ancak tüm ülkeyi işgal ettiğini öğrendiklerinde şok oldular.

YAPTIRIMLARI HAZIRLIKLI DEĞİLLERDİ

Bu, birçok üst düzey Kremlin yetkilisinin Batı’nın Moskova’ya yönelik ekonomik yaptırımlara hazırlıklı olmadığı anlamına geliyordu.

İsmi açıklanmayan kaynak, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Bu berbat bir durum. Akıllarını yitirmiş olmalılar!’ dedi.

Hükümet yetkililerinin durumu protesto etmek için istifa etmek istedikleri ancak bunun Putin tarafından ihanet olarak görülmesinden korktukları öne sürüldü. Rus medyasına konuşan kaynak, ‘İstifa sadece bir esir kampı oluşmasına yol açar.” dedi.

Moskova yönetimi, Ukrayna işgali öncesinde 190 bin Rus askerinin ve askeri cephaneliğin ‘tatbikat amaçlı’ Ukrayna sırında bulunduğunu öne sürmüş, işgal iddialarını defalarca reddetmişti.

‘HİÇ KİMSE HESAPLAMADI’



Kremlin’den bir yetkili, Putin’in işgal planlarını kabinesinden gizli tuttuğu için Rus bankalarının SWIFT bankacılık sistemini kullanmasını yasaklamak gibi Batı’nın katı mali yaptırımlarını ‘hiç kimsenin hesaplamadığını’ söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Putin’in kabinesinde Ukrayna’yı işgal etme planlarını anlattığı 14 erkek ve bir kadından oluşan ayrı ve ‘fanatikçe’ Putin’i savunan bir ekip olduğunu da öne sürdü.

Ordu ve güvenlik teşkilatı başkanları da dahil olmak üzere Kremlin’deki en güçlü kişilerin onlar olduğu ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sonuçları ve ortaya çıkacak yıkım konusunda büyük korkuları olduğu da iddialar arasında…

‘PUTİN’DEN KORKTUKLARI İÇİN…’

Ancak Daily Mail gazetesi, üst düzey yardımcıların Putin’e karşı durmalarının pek mümkün olmadığını, çünkü hepsinin torpille bir yerlere geldiklerini ve inanılmaz derecede zengin olduklarını öne sürdü. Gazete, Kremlin’in üst düzey ekibinin Putin’den korktuğunu da öne sürdü.

70 yaşındaki Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev ve en genç Kremlin görevlisi olan 50 yaşındaki Anton Vaino gibi isimler ideolojik olarak Putin’in stratejilerine en sadık isimler arasında yer alıyor. Rus ulusal muhafızlarının komutanı 68 yaşındaki Uber-sadık Viktor Zolotov da bir Putin hayranı olarak görülüyor.

Listede eski cumhurbaşkanı ve başbakan Dmitry Medvedev ile soyadını Ukraynalı annesinden alan 59 yaşındaki bir başka eski başbakan Sergey Kiriyenko yer alıyor. Kiriyenko, şu ana kadar güvenlik konseyi üyesi olmamasına rağmen, Putin’in sağlığı bozulursa gelecekteki en iyi başkan adayı olarak görülüyor.

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