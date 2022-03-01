Rusya-Ukrayna savaşı… Rus askerlerinin işgal anı ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel kuvvetlerinin Ukrayna’da hava destekli operasyonlarına ait yeni görüntüleri paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna’daki saldırıları 6'ıncı gününde devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel kuvvetlerinin Ukrayna'da hava destekli operasyonlarına ait yeni görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Rusya'nın savaş ve nakliye helikopterleriyle Ukrayna'daki kentlere indirme yaptığı ve Ukrayna topraklarındaki Rusya'ya ait zırhlı araçlar görüldü.

Bakanlık, helikopterlerin hem gece hem de gündüz operasyonlarında aktif rol aldığını açıklarken, Rus askerlerinin yüzlerini ise kimliklerinin belli olmamasına adına gizlendiği görüldü.

RUSYA, ‘ENFORMASYON’ İÇİN KULLANILAN TESİSLERİ VURACAK

Rusya sosyal medyada paylaşılan sivil ölümlerini engellemek için harekete geçeceğini açıkladı. Düzenlediği saldırılarda sivillerin öldürüldüğüne dair görüntüleri reddeden Rusya, kendisine karşı enformasyon savaşı yürütüldüğünü savundu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya başlatılan enformasyon savaşına karşı başkent Kiev’deki kritik binaların vurulacağını duyurarak, “Rusya karşıtı enformasyon saldırılarının önünü kesmek adına, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) teknoloji tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlenecektir. Ukraynalı milliyetçiler tarafında Rusya karşıtı provokasyonlar gerçekleştirmeye ikna edilmiş, Ukrayna vatandaşlarına ve bu tesislerin yakınlarında yaşayan Kiev sakinlerine, evlerini terk etmeleri çağrısını yapıyoruz” denildi.

UKRAYNALILAR SAHİLE BARİKAT KURDU

Ukrayna’nın güneybatısında bulunan liman ve ulaşım merkezi Odessa kentinde halk, Rusya’nın denizden çıkarmasına karşı önlem aldı. Onlar kişi, sahilde Rus birliklerine karşı kum torbalarıyla yığınak yaptı.

Ukrayna’nın güneydoğusunda yer alan Melitopol kentinde ise silahsız siviller, Rus askeri araçlarını durdurdu. Siviller, “işgalciler” diye bağırdıkları Rus askerlerine geçit vermedi.

HARKOV’DA RUSLAR MARKETİ YAĞMALADI Rus ordusunun başkent Kiev başta olmak üzere kritik kentlere saldırıları devam ediyor. Rus askerlerinin kontrolü sağladığı kentlerde yaptığı yağmalara ise bir yenisi daha eklendi. Harkov kentinde bir grup Rus askerinin bir markete girerek, kasadaki paraları ve gıda ürünleri çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ikinci turuyla ilgili açıklama İlginizi Çekebilir 'Rusya-Ukrayna savaşı daha da tırmanacak'