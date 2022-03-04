Rusya-Ukrayna savaşı… Rusya, Avrupa’nın en büyük nükleer santralini ele geçirdi

Rusya, Ukrayna'yı işgalinin dokuzuncu gününde ülkenin güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdiğini açıkladı. Tüm dünyadan bu saldırıya tepkiler yükselirken, Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya santralindeki radyasyon seviyesinin yükseldiğine dair bir belirti bulunmadığı kaydedildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da Zaporjiya Nükleer Santrali’nde yaşanabilecek olası bir felaketin Çernobil faciasından 6 kat daha büyük olabileceği konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Ukraynalı yetkililer, Rus askeri güçlerinin ülkenin güneydoğusunda bulunan Zaporijya Nükleer Santrali’ni ele geçirdiğini açıkladı.



Bugün erken saatlerde Rus ve Ukrayna güçleri arasında çıkan çatışmalar sırasında santralin yakınında bulunan beş katlı eğitim tesisinde yangın çıkmıştı. Zaporijya Nükleer Santrali’nde çıkan yangının bir nükleer felakete dönüşebileceği korkusuyla dünya başkentlerinin alarma geçmesinin ardından yetkililer, eğitim merkezi olarak tanımlanan binada çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna’nın Enerhodar kentinde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa’nın en büyüğü ve dünyanın da en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

RADYASYON SEVİYESİ NORMAL

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Grossi, Rusya’nın Ukrayna’daki nükleer santrale gerçekleştirdiği saldırıya dair yaptığı açıklamada, “Bir mermi binaya isabet etti. Ama bina reaktörlerin bir parçası değildi. Mermi nedeniyle yangınlar çıktı ama kontrol altına alındı. Bir ünite çalışır durumda, diğer tüm birimler ya kapatıldı ya da başka nedenlerle zaten kullanım dışıydı. Saldırıda 2 personel yaralandı” dedi.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Ukrayna’da üretilen elektriğin beşte birinden fazlasının sağlayan Zaporijya santralindeki radyasyon seviyesinin yükseldiğine dair bir belirti görülmediğini açıkladı.

Ukrayna’da bulunan dört nükleer santralini işleten devlet kurumundan bir yetkili çatışmanın durduğunu, yangının söndürüldüğünü ve Zaporizhzhia santralinin normal şekilde çalışmaya devam ettiğini açıkladı.



Yetkili “Nükleer santraldeki personel iş yerlerine döndü ve santralin normal işleyişini sürdürüyor” dedi.

“FELAKET, ÇERNOBİL’İN ALTI KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE OLUR”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) bugün yaptığı uyarı açıklamasında, Zaporjiya Nükleer Santrali'nde güç kullanımının derhal durdurulmasını ve bir reaktörün vurulması halinde çok ciddi tehlike ortaya çıkacağını belirtti. Ukrayna nükleer santrallerinin yönetiminde bulunan Energoatom Başkanı Petro Kotin, bugün nükleer santralde bir felaket yaşanması durumunda bunun Çernobil'in altı katı büyüklüğünde olacağı konusunda uyardı.

IAEA Başkanı, nükleer santraldeki gelişmeler hakkında “derin endişe duyduğunu” belirtti ve Ukraynalı yetkililerin, IAEA’ya santraldeki “hayati önem taşıyan” ekipmanın zarar görmediğini bildirdiğini açıkladı.

Santralde çekilmiş ve Reuters tarafından doğrulanan görüntülerde, santral yerleşkesindeki bir binanın yakınında ateş açıldığı ve dumanların yükseldiği görülüyordu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy yayınlanan bir görüntülü mesajda, “Avrupalılar, lütfen uyanın. Politikacılarınıza Rus birliklerinin Ukrayna’da bir nükleer enerji santraline ateş açtığını söyleyin” dedi.



SANTRAL YERLEŞKESİNE SALDIRI

Enerji santralinin yakınında bulunan Energodar kentinin belediye başkanı Dmytro Orlov, internet üzerinden paylaştığı bir gönderide, Kiev’in yaklaşık 550 km güneydoğusunda kalan bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığını ve hayatını kaybedenler olduğunu ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana binlerce kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı tahmin edilirken, Ukrayna’dan kaçan mülteci sayısı 1 milyonu buldu.

İşgal, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir Avrupa devletine yönelik gerçekleştirilen en büyük saldırı olarak nitelendiriliyor.

Günün erken saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson santraldaki son durum hakkında bir bilgi almak için Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

BEYAZ SARAY’DAN YENİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile birlikte Rusya’ya bölgedeki askeri faaliyetlerini durdurma ve itfaiye ile acil müdahale ekiplerinin bölgeye girişine izin vermesi çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.

Johnson, Rus güçlerinin derhal saldırıdan vazgeçmesi gerektiğini söyledi ve Zelenskiy’ye katılarak ateşkesin hayati önem taşıdığını ifade etti.

ZELENSKİY’E DESTEK GELDİ

İngiltere başbakanlık makamından yapılan açıklamada “Başbakan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in pervazsız eylemlerinin artık tüm Avrupa için direkt bir tehdit oluşturduğunu söyledi” ifadelerine yer verildi.

Japonya hükümeti sözcüsü Rusya’nın santrale gerçekleştirdiği saldırıyı “barbarca ve kabul edilemez” şeklinde nitelendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin hükümetinin iki tarafa da “geri çekilme, çatışmaları daha da tırmandırmama ve bahsi geçen nükleer tesislerin güvenliğini sağlama” çağrısında bulunduğunu söyledi.

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