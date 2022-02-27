Rusya-Ukrayna savaşı… Moskova’dan iddia: Ukrayna heyeti Belarus’a gidiyor

Rusya ile Ukrayna arasında perşembe günü başlayan savaşta ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ederken Moskova'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Rus haber ajanslarının "son dakika" ibaresiyle yayınladığı haberlerde Moskova'dan yetkililerin Ukrayna'dan bir heyetin müzakere için Belarus'a gittiğine yönelik ifadeleri aktarıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya lideri Putin’in yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna’dan bir heyetin, müzakereler için Belarus’a gitmek üzere olduğunu duyurdu.

Belarus’un Gomel kentine ilerleyen Ukrayna heyetinin burada Rus heyetiyle görüşeceği de belirtildi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın müzakerelere hazır olduğunu söylerken Ukrayna heyetinin gelmesinin beklendiğini dile getirdi.

Rus heyetinde yer alan Leonid Slutsky ise Rusya’nın müzakerelerde çok sert bir tutum sergileyeceğini söyledi.

LUKAŞENKO ARABULUCU OLDU

Belta haber ajansı görüşmelerin Ukrayna-Belarus sınırındaki Gomel bölgesinde gerçekleşeceğini aktarırken, Peskov, “Bildiğiniz üzere Belarus lideri Lukaşenko, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Bu görüşmeden sonra Lukaşenko, Putin’den buradaki Rus heyetini geri çağırmamasını istedi ve Ukrayna’nın Gomel bölgesinde görüşmelere gelmek için istekli olduğunu söyledi” dedi.

Sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu görüşmede Putin, Kiev yönetiminin tutarsız açıklamaları olduğundan yakınmış ve müzakereleri başta kabul ettikten sonra vazgeçtiklerini dile getirmişti.

UKRAYNA İSTANBUL’DA DİRETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da arabuluculuk yapmaya çalıştığı görüşmeler ile ilgili Ukrayna lideri Zelenskiy çok sert ifadeler kullanmıştı…

Görüşmelerin Belarus’ta yapılmasına adeta ateş püsküren Zelenskiy, Minsk yönetimine seslenerek, “Eğer bölgenizden saldırgan bir eylem olmasaydı, Minsk'te konuşabilirdik… görüşmeler için diğer şehirler mekan olarak kullanılabilir. Elbette barış istiyoruz, görüşmek istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü – Ruslara buraları teklif ettik” demişti.

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