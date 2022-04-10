Rusya-Ukrayna savaşı: Uydu görüntüleri yayınlandı, Rus konvoyları ilerliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kısa sürede zafer bekleyen Rusya beklediğini elde edemeyince geçen hafta hedef değiştirirken, uydu görüntüleri Rus zırhlı araçları, füzeatar sistemleri ve diğer askeri araçların ülkenin doğusuna doğru ilerlediğini gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2014’te Kırım’ı ilhak eden Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda Moskova yanlılarının oluşturduğu Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni resmi olarak tanıyarak destek vermesinin ardından Putin’in emriyle başlayan Ukrayna işgalinde 45’inci günde dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

Savaşın başlamasından beri kayda değer bir toprak kazanımı elde edemeyen Rusya, hem Ukrayna’daki direniş hem de Batı’nın yaptırımlarıyla birlikte beklediği başarıyı kazanamazken hedef değiştirmeye başladı. İki hafta önce İstanbul’da gerçekleşen ve Rusya ile Ukrayna heyetlerinin bir araya geldiği barış görüşmeleri sonrasında Moskova yönetimi Kiev yakınlarından çekilmeye başlarken bu noktalarda saldırıları da azalttı.

Fakat Kiev’den ayrılan ve birçok noktada saldırıları azaltan Rusya’nın konvoylar halinde Ukrayna’nın doğusuna doğru ilerlediği ortaya çıktı. Maxar isimli görüntüleme şirketinin İngiliz haber ajansı Reuters ile paylaştığı uydu görüntülerinde kilometrelerce uzunluğundaki konvoyun Ukrayna’nın doğusuna ilerlediği görüntülendi.

Aralarında zırhlı araç, füze rampası ve askeri araçların da olduğu uzun konvoy Ukrayna’nın Velkyi Burluk kasabasından geçerken görüntülendi. Ukrayna ile Rusya sınırına yakın olan Harkov’a yakın olan kasabadan geçen araçların Donbas bölgesine ilerlemesi bekleniyor.

Savaşın başladığı günlerde Rus ordusuna ait yaklaşık 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev’in etrafını sarmış fakat şehre girmeyi başaramamıştı.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Putin, generali değiştirdi: Bütün yetkiler onun elinde

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Yıkılmayan mutfaktaki seramik horoz direnişin sembolü oldu