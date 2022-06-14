Rusya-Ukrayna savaşı… Uzmanlardan korkutan uyarı: 10 yıl daha sürecek

24 Şubat'ta Rusya'nın başlattığı Ukrayna işgali devam ederken uzmanlardan endişe verici açıklamalar geldi. Son dönemde Donbas bölgesinde yaşanan çatışmalardan Rus ordusu galip ayrılmaya başlarken, uzmanlar savaşın onlarca yıl sürebileceğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 111’inci gün geride kalırken, uzmanlar savaşın gidişatı ile ilgili endişe yaratan açıklamalarda bulundu.

Savaşın başladığı dönemlerde Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e kadar geldikleri ve Bucha gibi bölge yerleşim yerlerinde sivillere yönelik saldırı düzenlemesi sonrasında çatışmalar ülkenin doğusunda sürüyor.

Donbas bölgesinde çatışmalar şiddetlenirken bazı uzmanlar savaşın 10 yıl sürebileceğini öngördü. ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNBC’ye konuşan Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü’nde görevli Strateji, Teknoloji ve Silah Kontrolleri’nden sorumlu direktör William Alberque, “Bu konuda endişelerim var. Ukraynalı askerler avantajı kaybediyor. Ülkenin doğusundaki bölgeler saldırıya açık bir halde. Ukrayna toprak üzerindeki üstünlüğünü yitirebilir” dedi.

Rus askerlerinin saldırıları Ukrayna’nın doğusunda yoğunlaştırdığına dikkat çeken uzmanlar, savaşın 10 yıl sürebileceğini ve hatta bu süreyi de geçebileceğini dile getirdi. Kiev’den sonra Ukrayna’nın doğusuna saldırmaya başlayan Rusya, mühimmat ve askerlerini de bu bölgeye göndererek savaşın başladığı günden beri ilk kez avantajlı konuma ulaşmıştı.