Rusya-Ukrayna savaşı… Yerleşim yerlerine saldırılar sürüyor

Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında sivil yerleşim yerini vurdu. Kiev’e yakın mesafede bulunan Irpin şehrinde de 2 bin kişi tahliye edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15'inci gününde sürerken, Rus ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında askeri alanın bulunmadığı bölgede müstakil bir ev Rus ordusu tarafından vuruldu.

Saldırının ardından evde yangın çıkarken, bölge halkı büyük panik yaşadı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

KİEV’İ 2 MİLYON KİŞİ TERK ETTİ

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rus ordusunun saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip Kiev'den 2 milyona yakın kişinin kenti terk ettiğini ifade ederek, “Kiev bir kaleye dönüştürüldü. Her sokak, her bina, her kontrol noktası güçlendirildi” dedi.

Rus ordusunun Kiev'in kuzeydoğusuna dayandığı düşünülüyor. Dün gece ise, şehre giden ana yolun kontrolü için Rusya ve Ukrayna ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna’da birçok kentte tahliyeler sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan geçici ateşkesi anlaşması kapsamında başkent Kiev'e 20 kilometrelik Irpin'de tahliyeler bugün de devam etti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irpin'den 200'ü çocuk toplam 2 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktarıldı.

‘İNSANLAR YEMEK İÇİN BİRBİRİLERİNE SALDIRIYOR” İDDİASI

Rusya'nın kuşatması altındaki Ukrayna'nın liman kenti Mariupol’de yaşam şartları gittikçe kötüleşiyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICIRC) Mariupol’deki Heyet Başkanı Sasha Volkov yayınladığı sesli mesajında, kentteki yiyecek ve su kaynaklarının tehlikeli derecede düşük seviyelere ulaştığına dair haberler olduğunu aktardı.

Volkov, birçok ailenin çocuklarını beslemek için yiyeceklerinin tükendiğini ifade ederek, bazı bölgelerde durumun daha kötü olduğunu ve insanların “yemek için birbirlerine saldırmaya başladığını” aktardı.

Mariupol’da “sebzelerin karaborsaya” düştüğünü ifade eden Volkov, kentte et ve benzeri gıdaların ise bulunmadığını belirtti. Kentteki ilaçların da azaldığını dikkat çeken Volkov, bazı hastanelerin çalışmaya devam etmesine rağmen, şehrin eczanelerinin “dört ila beş gün önce yağmalandığını” belirtti.

Volkov, “Çoğumuz, nem ve soğuk nedeniyle hastalanmaya başladık” ifadelerini kullanarak, insanların farklı ilaçlara ihtiyacı oluğunu ve özellikle diyabet ve kanser hastaları için kentte ilaç bulunamadığını belirtti.

