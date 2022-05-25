Rusya-Ukrayna savaşında 238 çocuk hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 238 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “26 Mayıs sabahı itibarıyla Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki saldırılarından 671 çocuk etkilendi. Resmi verilere göre 238 çocuk hayatını kaybetti, 433 çocuk yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

Rakamların son veriler olmadığı, geçici olarak işgal edilen ve kurtarılan bölgelerdeki çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Ukrayna'daki birçok kentin bombalanması sonucu askeri noktaların yanı sıra çok sayıda kamu binası da zarar gördü. Hasar gören bin 848 eğitim kurumundan 173'ü tamamen yıkıldı.

“RUSYA SALDIRILARI ARTIRDI”

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, “Rusya’nın ülkemize karşı açtığı geniş çaplı saldırganlığın en aktif aşamasında olduğunu gözlemliyoruz. Ukrayna'nın doğu cephesindeki durum son derece zor, ülkenin kaderi orada belirleniyor” dedi.

Luhansk Valisi Sergey Gayday ise Ukrayna'nın doğusundaki Lysychansk ve Severodonetsk şehirlerinin Ukrayna'nın elinde tuttuğu son doğu toprakları olduğunu belirterek, “Düşman, Lysychansk ve Severodonetsk’i kuşatma çabalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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