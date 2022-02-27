Rusya-Ukrayna savaşında korkunç bilanço! Ölü ve yaralı sayısı açıklandı

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın saldırıları sonucu 14'ü çocuk 352 sivilin öldüğünü duyurdu. Bakanlık ayrıca saldırılarda 116'sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14’ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116’sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

UKRAYNA’DA SON DURUM

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı tarafından son duruma ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov son yaptığı açıklamasında, Rusya tarafından ilk günden itibaren Ukrayna’ya büyük zararlar verildiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

* Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana, Rus silahlı kuvvetleri, Ukrayna’da bin 67 askeri altyapı tesisini vurdu.

* Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 27 komuta ve iletişim merkezi, 38 uçaksavar ve savunma sistemi ve S-300 sistemleri, Buk-M1 ve OSA, 56 radar istasyonu imha edildi.

* Operasyonun başından beri 254 tank ve diğer zırhlı araçlar, 31 uçak, 46 çok amaçlı roketatar, 103 top ve havan, 164 adet özel askeri araç imha edildi.

Ukrayna’da milliyetçilere karşı savaştıklarını savunarak, bu grupların internet yazışmalarını, konumlarını ve hareketlerini takip ettiklerini ifade eden Konaşenkov, “Kayıplarımız milliyetçiler tarafından öldürülenlerden ve Ukrayna silahlı kuvvetleri arasındaki kayıplardan çok daha az” açıklamalarında bulundu.

İlginizi Çekebilir Kiev Belediye Başkanı Klitschko duyurdu: Kent kuşatıldı, tahliyeler imkansız hale geldi

İlginizi Çekebilir Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya balistik füze fırlattı

İlginizi Çekebilir Ukrayna-Polonya sınırında mahsur kalan Türklerin çile dolu bekleyişi sürüyor