Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Kiev sınırında bombardıman başladı, siviller tahliye ediliyor…

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar hızlandı. Kiev’e 14 km uzaklıktaki Irpin’de şiddetli çatışmaların yaşanırken saldırıya uğrayan bölgelerden yoğun duman yükseliyor. Patlama seslerinin de yükseldiği Irpin’de çok sayıda bina kullanılamaz hale geldi. Yoğun çatışmaların ardından Irpin’de yaşayanlar tahliye ediliyor. Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun tarihi belli oldu.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 10 gündür süren saldırıları devam ediyor. Başkent Kiev yakınlarındaki Irpin kenti de yoğun bombardıman altında.

YOĞUN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Kiev'e 14 km uzaklıktaki Irpin'de şiddetli çatışmaların yaşanırken saldırıya uğrayan bölgelerden yoğun duman yükseliyor. Patlama seslerinin de yükseldiği Irpin'de çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

SİVİLLER TAHLİYE EDİLİYOR

Yoğun çatışmaların ardından Irpin'de yaşayanlar da tahliye ediliyor. Ukrayna askerleri gözetiminde güvenlikleri sağlanarak kentten ayrılan siviller daha güvenli alanlara gönderiliyor.

KİEV'DE RUS SABOTAJCILARI TAŞIYAN OTOBÜS DURDURULDU

Öte yandan Rusya'ya ait bir otobüsle sabotajcıların başkent Kiev'e girmeye çalıştığı ve bu girişimin Ukraynalı askerler tarafından engellendiği öğrenildi. Kurşunların hedefi olan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kiev’in radikal milliyetçileri etkileme veya ‘sessizlik rejimini' uzatma konusundaki isteksizliği nedeniyle Ukrayna’daki taarruz operasyonlarına saat 18:00’den itibaren yeniden başladığı belirtildi.

RUSYA: 4 UKRAYNA JETİNİ VURDUK

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait 4 SU-27 jetini vurduklarını açıkladı.

3. TUR MÜZAKERE PAZARTESİ GÜNÜ

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun tarihi belli oldu. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, “Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek” dedi.

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