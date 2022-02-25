Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Kiev’de patlama sesleri, yolda ölü askerler, Rus uçağı düştü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in hafta başında resmen tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne destek olarak bölgeye asker göndererek bir "işgal" başlatmasının yarattığı kriz derinleşiyor. Sabah saatlerinde Kiev'de sivillerin yaşadığı binalar vurulurken, yol kenarında ise ölü askerler görüldü. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise Kiev'de bir Rus uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dün sabaha karşı Rusya’nın Ukrayna’yı işgali kısa bir sürede savaş ve yıkıma evrilirken, son saatlerde endişe verici gelişmeler yaşandı…

Ukrayna İçişleri Bakanı’nın danışmanı olan Anton Herashchenko, Ukrayna askerlerinin Kiev’de Rusya’ya ait bir hava aracını düşürdüklerini fakat bu uçağın da sivillerin yaşadığı bölgeye düştüğünü duyurdu.

Hava aracının İHA mı olduğu yoksa savaş uçağı mı olduğuna dair bir bilgi verilmedi. İki apartmana çarpan enkaz yüzünden en az 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Acil Güvenlik Hizmetleri, hava aracının çarptığı binaların 7A Koshytsia Caddesi’nde olduğunu da açıkladı.

KİEV’DE PATLAMA SESLERİ ARTIYOR

Cuma sabahının erken saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de de patlama seslerinin yoğun bir şekilde arttığı duyuruldu. İngiliz The Guardian gazetesinin Kiev’deki muhabirleri yüksek sesli patlama seslerinin arttığını aktarırken, Poznjaky ve Kharkivska metro istasyonları arasında da bir patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Ukraynalı yetkililer Rus hava araçları ve İHA’ların (insansız hava aracı) savunmayı sağlamaya çalıştığını da belirtti.

CNN’de yer alan haberde de Kiev’in merkezinde iki büyük patlama ve kentin biraz daha uzağında ise üçüncü bir patlamanın meydana geldiği aktarıldı. Fransız haber ajansı da Kiev’in merkezindeki patlamayı “son dakika gelişmesi” olarak kamuoyuna duyurdu.

DETAYLAR GELİYOR…

İlginizi Çekebilir Burası Rusya: Binlerce insan Putin'e tepki için sokağa döküldü