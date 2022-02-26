Rusya – Ukrayna savaşında son durum… Putin orduya ‘Topyekün saldırın’ emri verdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna işgalinin üçüncü gününde gerilim yeniden tırmandı. Kremlin ve Ukrayna’dan olası müzakerelerle ilgili birbirine zıt açıklamalar gelmesinin ardından Rusya’dan yeni bir açıklama geldi.

ORDUYA İLERLEME EMRİ VERİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cuma günü orduya durun talimatı veren Rus lider Putin, müzakerelerden bir sonuç çıkmaması üzerine ‘Topyekün saldırın talimatı verdi.

Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise yaptığı açıklamada, Ukrayna müzakere sürecini yürütmeyi reddetmesinin ardından Rus birliklerine operasyon planları doğrultusunda tüm yönlerden taarruza devam etmeleri yolunda emir verildiğini açıkladı.

UKRAYNA’DAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Moskova ve Kiev tarafı dün müzakere masasına oturabileceklerini açıklarken, Rusya müzakerenin adresini Minsk olarak göstermişti.

Bugün Rusya, Kiev'in müzakereleri reddettiğini belirtirken, Ukrayna'dan bu konuya dair açıklama gelmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich yaptığı açıklamada, “Rus tarafının aracılar ile sunduğu müzakere koşulları bizim için kabul edilemezdi. Bu bizi teslim olmaya zorlamak için bir girişimdi. Kendilerine muhtemel barış anlaşmasının şartlarının, Türkiye'de mümkün olduğunu işaret ettik” ifadeleri kullanılmıştı.

UKRAYNA LİDERİ, PUTİN'E ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i müzakere masasına çağırmış, Çin devlet televizyonu CCTV de, Putin’in Çin lideri Şi Cinping’le gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna ile üst düzey bir görüşme gerçekleştirmeye istekli olduğunu söylediğini duyurmuştu.

Kremlin sözcüsü Peskov da, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yla görüşmeler için Belarus'un başkenti Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu belirtmişti.

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