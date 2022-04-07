Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’ye rakip yeni arabuluculuk girişimi

Rus ordusunun Ukrayna’daki işgali 43. günde sürerken savaşın sona ermesi yönündeki diplomatik girişimler de devam ediyor. Türkiye’nin öne çıktığı arabuluculuk çabalarında bir hamle de Rusya’ya yakın bir ülke olarak görülen ve Avrupa’yla gergin ilişkilere sahip Macaristan’dan geldi. Macaristan Başbakanı Orban, Rusya lideri Putin’i Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’le görüşmesi için Budapeşte’ye davet ettiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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42 günü geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes çabaları için dikkat çeken bir hamle, Avrupa’da Rusya’ya en yakın ülkelerden biri olan Macaristan’dan geldi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'yla ateşkes görüşmeleri için Budapeşte'ye davet ettiğini söyledi. Putin'e Macaristan'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra Fransa ve Almanya liderleriyle de ateşkes için bir araya gelme önerisinde bulunduğunu kaydeden Orban, Rus liderinin bu öneriye olumlu yaklaştığını, ama bazı şartları olduğunu söylediğini aktardı.

AFP'nin haberine göre “Devlet Başkanı Putin'e hemen bir ateşkes ilan etme çağrısı yaptım” diyen Orban, Putin'in Zelenskiy'le masaya oturmak için hangi şartları talep ettiğine değinmedi.

TÜRKİYE, ARABULUCULUKTA ÖNE ÇIKMIŞTI

Pazar günü ülkesinde düzenlenen seçimde bir kez daha zafer kazanan Orban'ın açıklaması, Türkiye'nin son dönemde Rusya ve Ukrayna arasındaki yoğun arabuluculuk girişimlerinin ardından geldi. İstanbul’da geçen ay sonunda Rus ve Ukraynalı heyetler arkasında gerçekleşen görüşmeler tüm dünyanın gözünün Türkiye'ye dönmesine yol açmıştı.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmede ateşkes adına büyük bir ilerleme kaydedilemese de Moskova'nın iyi niyet göstergesi olarak Kiev ve Çernihiv'deki askeri faaliyetlerini azaltacağını açıklaması “olumlu bir gelişme” olarak değerlendirilmişti. Ayrıca Türkiye’nin adı Ukrayna’nın talep ettiği “garantör ülkeler” arasında da yer almıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmeyle ilgili olarak “Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi” demişti. Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin iki ülke arasındaki arabuluculuk gayretlerinin devam edeceğini kaydederek “İki ülke arasında yeni görüşmeler bekliyoruz. Dışişleri bakanları arasında olabilir. Taraflar iki devlet başkanının bir araya gelebileceğini söylemişti. Biz de liderlerin görüşmesini destekliyoruz” diye konuştu.

ZELENSKİY, MACARİSTAN’I ELEŞTİRİYOR

Öte yandan, Rus ordusunun çekildiği bölgelerde sivillerin sokaklarda öldürüldüğünü gösteren görüntüler, son dönemde ateşkes yolundaki olumlu havayı dağıttı. Katliam iddialarına sahne olan Bucha’yı ziyaret eden Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada “Putin ile aramızda bir toplantı olmayabilir” demişti.

Rusya'ya yakın bir ülke olarak dikkat çeken Macaristan ise, son dönemde Ukrayna'daki savaşa yönelik yaklaşımıyla eleştirilerin hedefi oluyor. Zelenskiy, Macaristan'ın Rusya karşısında Ukrayna'ya destek vermemesini eleştirerek “Macaristan, Rusya ve dünyanın geri kalanı arasında seçim yapmalı” demişti.

Macaristan Dışişleri Bakanlığı, dün ülkedeki Ukrayna büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını duyurmuştu. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medyada yaptığı açıklamada Ukraynalı liderlerin Macaristan'a hakaret ettiğini, ülkenin güvenliği için Ukrayna'ya silah göndermediklerini ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara destek vermeyeceklerini belirtmişti.

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