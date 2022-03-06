Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle: Zelenskiy’nin eli kuvvetleniyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon her dakika gerilirken, savaşın seyrini değiştirecek bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın geçen haftalarda Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı grupları tanıyarak onlara destek vermek ve bölgede barış sağlamak için askeri operasyon başlatmasının üzerinden 10 gün geçti…

Savaşta ölü ve yaralı sayısı her an artarken, milyonlarca insan da bu savaştan etkilenerek ya evlerini terk etti ya da sığınaklara indi. Rusya son günlerde birçok kent üzerindeki etkisini artırırken savaşın seyrini değiştirecek bir gelişme ABD-Polonya-Ukrayna hattında gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin NATO’ya “Ukrayna üzerinden uçuşa yasak bölge oluşturun” çağrıları devam ederken, Zelenskiy’nin ABD ve NATO’dan savaş jeti çağrısına yanıt geldi.

ABD medyasında yer alan haberlerde ABD’nin Polonya’ya ait eski model savaş uçaklarını Ukrayna’ya göndermesi için düğmeye bastığı belirtildi. Washington yönetiminin, Polonya’nın kendi uçaklarını Ukrayna’ya vermesi durumunda yeni uçakları Polonya’ya sağlamayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Politico’ya konuşan dört ABD’li yetkili, Polonya’nın Ukrayna’ya eski model kullanılmış MiG-29’ları vermesi durumunda ABD’nin de Polonya’ya F-16 gönderebileceğini söyledi.

KONGRE’DEN GEÇMESİ GEREK

Öte yandan ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal da bu adımın atılması için Beyaz Saray ve Kongre’nin onayına ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü ise Politico’ya, “Polonya ile bu konu üzerinde çalışıyoruz ve geri kalan NATO müttefiklerimize danışıyoruz. Polonya’nın uçaklarını Ukrayna’ya vermesi durumunda nasıl ilerleyebileceğimiz üzerinde çalışıyoruz” ifadesini kullandı.