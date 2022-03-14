Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek iddia: Fosfor bombası kullanıldı

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle birlikte uluslararası kamuoyunun gözü bölgede... Ukrayna'nın birçok bölgesinde çatışmalar devam ederken Ukrayna'dan endişe yaratan bir iddia geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tırmanırken, Ukrayna’dan endişe verici açıklamalar geldi…

İngiliz BBC’ye konuşan Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın bazı bölgelerde “fosfor bombası” kullandığını öne sürdü. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda görevli Markiyan Lubkivskiy, Putin’in Ukrayna şehirlerini “Halep”e dönüştürmeye çalıştığını dile getirdi.



Lubkivskiy, “Bölgede durum çok ciddi. Putin’in planı Ukrayna’nın birçok şehrini Halep’e çevirmek. Ukrayna’nın batısındaki Lutsk kentine düzenlenen saldırıda fosfor bombaları kullanıldı” dedi. Suriye’de yıllardır devam eden iç savaşta da bu tür kitle imha silahları kullanıldığına dikkat çeken Ukraynalı yetkili, “Putin’in saldırısının alanı genişliyor. Ukrayna’ya korkunç bir saldırı düzenlenen bir gecede Lutsk kentindeki havalimanı tamamen yok oldu. Rusya uluslararası yasalara göre yasaklanan fosfor bombalarını kullandı” dedi.

Öte yandan İngiliz The Times gazetesi, Ukraynalı bir başka güvenlik yetkilisinin de Rusya’nın fosfor bombası kullandığını öne sürdüğüne dikkat çekti. Luhansk şehri yakınlarındaki Popasna’nın polis şefi olan Oleksi Biloshytski sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Biloshytski, “Bölgede Rus güçleri fosfor bombası kullanıyor. Çok büyük yıkım ve yangına sebep oldu” dedi.

Ukraynalı yetkilinin açıklama yaptığı Luhansk bölgesi, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde olan bir bölge.

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