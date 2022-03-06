Rusya, Ukrayna’da sivilleri hedef alıyor! Korkunç tablo: 38 çocuk hayatını kaybetti

Rusya-Ukrayna savaşının 11. gününde bölgede kritik gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna'nın Irpin kentinde, Rus askerleri tarafından sivillerin üzerine roket ve bomba atışları gerçekleştirildi. Çernihiv kentindeki bir köye de Rus askerlerinin fırlattığı roket düşerken, Vinnitsa kentindeki Gavrishovka Havaalanı'na roket saldırısı başlatıldı.

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Rusya’nın Ukrayna saldırılarının 11. gününde bazı kentlerde çatışmalar artarken Kiev’e yakın noktadaki Irpin kentinde Rus askerleri tarafından roket ve bombalar kullanıldı. İnsanların sokaktayken gerçekleştiği saldırıda, bir roketin caddeye fırlatılması nedeniyle birçok kişi ağır yaralandı.

Çevredekiler yaralıları kurtarmaya çalışırken, bir sokak köpeğinin de yaralandığı ve bağırmaya başladığı görüldü. Saldırıda can kaybı olup olmadığı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Rus askerlerinin kentteki saldırıları ise devam ediyor.

KÖYE ROKET DÜŞTÜ

Çernihiv kentindeki Desnyanka köyüne sabah saatlerinde roket düştüğü ve roketin Rus askerlerine ait olduğu öğrenildi. Köye düşen Rus roketinin ardından köydeki sivillerin bölgeyi terk ettiği ve daha güvenli bölgelere gittiği belirtilirken, civar köylere de Rus askerlerine ait roketlerin düştüğü aktarıldı.

GAVRİSHOVKA HAVAALANINA SALDIRI BAŞLATILDI

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu tarafından Vinnitsa kentindeki Gavrishovka Havaalanı’na sabah saatlerinden itibaren roketlerle saldırı başlatıldı. Aynı anda Vinnitsa kentine de Rus ordusu tarafından askeri operasyon yapılırken, Ukrayna’nın stratejik öneme sahip olan Gavrishovka Havaalanı’nda saldırılar daha da yoğunlaştı.

Saldırılara tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Vinnitsa kentimize karşı saldırılarda 8 roket atıldı. Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi. Bizim hayatımızı, büyükannelerimizi, annelerimizi, babalarımızı, Ukrayna’nın nesillerini yok etmeye çalışıyorlar” diyerek kentteki durumu dünya kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Rus ordusu tarafından hem kente hem de havaalanına saldırıların sürdüğü öğrenildi.

38 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Tüm dünyanın tepkisini çeken Rus saldırılarına ilişkin ürküten rakamlar Ukrayna parlamentosu Rada’nın İnsan Hakları Komiseri Lyudmila Denisova’dan geldi. Denisova, 11 gün boyunca Rus saldırılarıyla ilgili rakamlar aktararak, “6 Mart 2022 günü saat 12.00 itibariyle, Rus işgalinin başlangıcından bu yana, Ukrayna’da 38 çocuk öldürülmüş ve 71 çocuk yaralanmıştır. Sayı hakkında şu anda kesin bir bilgi vermek mümkün olmadığı için bu veriler kesin değildir” dedi.

Denisova ayrıca, Çernihiv, Irpin ve Kiev bölgelerinde Rusların sivillere yönelik saldırılar planladığını ve bu nedenle sivil can kayıplarının daha da artabileceğini sözlerine ekledi.

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