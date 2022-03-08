Rusya, Ukrayna’dan tahliyeler için ‘sessizlik rejimi’ ilan etti

Rusya, saldırı düzenlediği Ukrayna'dan sivillerin tahliyesi için ‘sessizlik rejimi’ ilan etti. Karar, 9 Mart Çarşamba günü Moskova saati ile 10.00’dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'da kurduğu insani yardım karargahı, Rusya'nın 9 Mart Çarşamba günü Moskova saati ile 10.00'dan itibaren ‘sessizlik rejimi' ilan ettiğini ve Kiev dahil olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerinden sivillerin tahliyesi için insani koridorlar sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre Rusya, Kiev'den ve komşu yerleşim yerlerinden Belarus topraklarından Gomel kentine kadar insani koridor sağlamaya ve vatandaşları oradan uçaklarla Rusya'ya aktarmaya hazır durumda. Güney yönde insani koridor konusunda ise Ukrayna tarafı ile mutabakat sağlanacak.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin 3’üncü turu, 7 Mart Pazartesi günü Belarus sınırında yapılmıştı.

Rusya, sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etmişti.

Sessizlik rejimi, sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla belirli bölgelerde belirli süreyle yapılan ateşkese verilen isim olarak biliniyor.

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