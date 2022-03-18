Rusya, Ukrayna’nın doğusunu uçuşa yasak bölge ilan etti

Rusya, Ukrayna güçleriyle ayrılıkçılar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Donbas bölgesinin hava sahasını uçuşa yasak bölge haline getirdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Ukrayna’nın doğusunda Rus yanlılarının kontrolündeki Donbas bölgesinin hava sahasını uçuşa kapattı. İnterfaks haber ajansı, haberi ayrılıkçı Donetsk bölgesinden bir yetkiliye dayandırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de daha önce Ukrayna hava sahasının kapatılmasını istemiş, Batılı yetkililerse bunun savaşın büyümesine neden olabileceğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay Donbas'taki Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyarak Ukrayna'ya askeri operasyon emri vermişti. 8 yıldır Ukrayna güçleriyle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında savaşın sürdüğü Donbas'ta 15 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

3 haftayı geride bırakan Rus işgali nedeniyle Ukrayna'nın birçok kentinde can kaybı ve yıkım giderek büyüyor.

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