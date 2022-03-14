Rusya: Ukrayna’nın Donetsk’e saldırısında 20 kişi öldü

Rusya Ukrayna'nın ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk’e füze fırlattığını ve 20 kişinin hayatını kaybettiğini savunurken, Ukrayna bu suçlamayı reddetti.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde neredeyse 19 gün geride kalırken iki taraf arasında çatışmalar giderek şiddetleniyor.

Rusya, Ukrayna'nın Moskova destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e füze saldırısında bulunduğunu ve en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 28 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Moskova yanlısı ayrılıkçılar da ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu belirterek Ukrayna'yı “savaş suçu işlemekle” suçladı.

Reuters haber ajansı Rusya’nın bu açıklamayla ilgili bir kanıt sunmadığını belirtirken Ukrayna da saldırı suçlamasını reddetti. Ukrayna ordu sözcülerinden Leonid Matyukin, “Bu açıkça bir Rus füzesi ya da silahı, bunu tartışmaya bile gerek yok” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdığını açıklamış ve ülkeye askeri operasyon emri vermişti. Donbas'a bağlı Donetsk ve Luhansk'ta 2014'te Ukrayna güçleriyle ayrılıkçılar arasında patlak veren savaşta 15 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

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