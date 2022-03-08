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Rusya, Ukrayna’nın kuzeyindeki petrol depolarını hedef aldı

Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın kuzeyindeki Zhytomyr bölgesinde bulunan iki petrol deposunu havaya uçurdu.

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Rusya, Ukrayna’nın kuzeyindeki petrol depolarını hedef aldı

Rus kuvvetleri Ukrayna’nın kuzeyindeki Zhytomyr bölgesinde bulunan yerleşim yerlerini ve altyapıyı bombaladı.

Zhytomyr Valisi Vitaliy Bunechko ayrıca dün akşam iki petrol deposuna hava saldırısının düzenlendiğini belirtti.

Petrol deposunun vurulmasının ardından bölgede büyük bir yangın çıktığı açıklandı. Bölgede, görevlilerin yangına müdahale ettiği bildirildi.

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