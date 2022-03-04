Rusya, Ukrayna’nın nükleer santralini vurdu

Rusya, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bir patlama olursa hepimizin sonu, Avrupa'nın sonu olur" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rus tankları dün gece Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali’nin yakınındaki kasabaya girdi. Bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ederken, çatışma nedeniyle nükleer tesisteki bir binanın üç katında yangın çıktı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada, “Rus ordusu Zaporijya nükleer santraline her yönden ateş açıyor. Patlarsa, Çernobil'den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı” dedi.

Putin’i nükleer terörizmle suçlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya’nın dünyada nükleer santral vuran ilk ülke olarak tarihe geçtiğini belirterek “Bir patlama olursa hepimizin sonu, Avrupa’nın sonu olur” dedi.

İlerleyen saatlerde yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Energodar Belediye Başkanı Dmitro Orlov, bölgedeki çatışmanın sonlandığını söyledi.

Santralde Rus ordusunun saldırısının ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine izin verildiği ve radyasyon seviyesinin normal sınırlar içinde olduğu bildirildi.

Zaporijya Nükleer Santrali Sözcüsü Andriy Tuz, tesisteki 6 reaktörden 1’inin çıkan çatışmada isabet aldığını ve yangın çıktığını aktararak, “O reaktör tadilatta ve çalışmıyor ama içinde nükleer yakıt var” dedi.