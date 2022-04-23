Rusya: Ukrayna’nın savaş uçağını düşürdük

Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık iki ay geride kalırken, ülkenin doğusunda taarruz başlatan Rus ordusunun Harkov’da Ukrayna ordusuna ait bir savaş uçağını ve üç helikopteri düşürdüğü belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Harkov'da Ukrayna ordusuna ait bir savaş uçağını ve üç helikopter düşürdüğünü duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Su-25 savaş uçağı ile üç MI-8 helikopterinin Harkov'da imha edildiği belirtildi. Ukrayna'dan bu açıklamaya dair bir yorum gelmedi.

Savunma Bakanlığı gece boyunca Ukrayna'daki 66 askeri hedefin vurulduğunu da bildirdi.

Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ta da Rus bombardımanının giderek arttığı kaydedildi. Rusya destekli ayrılıkçı güçlerin bulunduğu Luhansk'ın valisi Sergiy Hayday, Rusya'nın bölgede Ukrayna kontrolündeki yerleri durmadan bombaladığını söyledi.

Hafta içinde Ukrayna’nın doğusunda taarruz başlatan Rusya, önceki gün stratejik Mariupol kentini ele geçirmişti.

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