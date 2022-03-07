Rusya, Ukrayna’ya ait 26 askeri tesisi imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki sivillerin tahliyesinin milliyetçi gruplar tarafından önlenmeye çalışıldığını iddia etti. Öte yandan Rusya, Ukrayna’ya ait 26 askeri tesisi imha etti.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve kentlerdeki çatışmalar devam ederken, güncel durum ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov açıklamalarda bulundu.

Rus birlikleri tarafından bazı yerleşim alanlarında kontrolün sağlandığını söyleyen Konaşenkov, bazı kentlerde insani koridorların oluşturulması için ateşkes rejimi uyguladıklarını belirtti.

“KOŞULLAR OLDUKÇA ZOR”

Konaşenkov, “Bugün, Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren sivillerin tahliyesi için ‘ateşkes rejimi' çerçevesinde operasyonlar tamamen durdu. Dün Mariupol'den kaçmayı başaran sivillere göre milliyetçilerin kontrol altında tuttuğu kentlerde koşullar oldukça zor. İnsanlar bodrumlarda saklanıyor, elektrik ve doğalgaz olmadığı için yemekler sokaklarda yakılan ateşlerde pişiriliyor. Milliyetçiler evlerini terk etmeye çalışan sivillere ateş ediyor. Savaşçılarımız bu milliyetçi grupları dağıtıyor” dedi.

26 ASKERİ TESİS İMHA EDİLDİ

Rus ordusunun operasyonlarının sürdüğünü aktaran Konaşenkov, “Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait bombardıman ve saldırı uçakları 26 askeri tesisi imha etti. Bunların arasında 2 komuta merkezi, 1 radar istasyonu, 5 mühimmat deposu ve silah ve askeri teçhizatın toplandığı 11 alan var” dedi.

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